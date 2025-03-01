السبت 01 مارس 2025
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محافظات

إزالة فورية لبناء مخالف على أرض زراعية بمساحة 175 مترا ببني عبيد في الدقهلية

تنفيذ إزالة تعد،
تنفيذ إزالة تعد، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال تنفيذ إزالة أعمال بناء مخالفة على أرض زراعية بعزبة شهدان مركز بني عبيد على مساحة 175 مترًا، عبارة عن بناء بالبلوك الأبيض، مشيرًا إلى توجيهاته بالتصدي لأي حالات بناء مخالفة في المهد، والإزالة الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور.

الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع في التعدي على الأراضي

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع في التعدي على الأراضي الزراعية، أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة، وقال إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بعدم الاكتفاء بتحرير محاضر، وشدد على أهمية الجاهزية من قبل جميع الوحدات المحلية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدى الفوري، لأي حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وحالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

تنفيذ أعمال الإزالة الفورية حتى سطح الأرض

من جانبه أكد هاني أحمد رئيس مركز ومدينة بني عبيد، أنه قام بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية حتى سطح الأرض لبناء مخالف، بدون ترخيص بالطوب الأبيض البلوك والمونة الأسمنتية، متعديًا على أرض زراعية بعزبة شهدان، ببنى عبيد على مساحة 175 مترًا، بإشراف علي حامد نائب رئيس المركز، وممثلي الإدارة الزراعية بميت سويد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفين.

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