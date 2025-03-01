كيف ينعكس رمضان على الشارع والسياسة في العالم العربي؟

مع حلول شهر رمضان، تأخذ الحياة في العواصم العربية إيقاعًا مختلفًا، لا يقتصر فقط على الصيام والعبادات، بل يمتد ليشمل الشارع والسياسة، وكما تتغير العادات اليومية للناس، تتغير أيضًا طبيعة الأنشطة الحكومية، وطريقة التعامل مع الأزمات المعيشية.

إعادة ترتيب الأولويات السياسية في رمضان

تشهد العواصم العربية خلال رمضان تغيّرًا ملحوظًا في وتيرة الحياة اليومية، حيث تنخفض ساعات العمل، وتزدحم الأسواق، لذا تلجأ الكثير من الحكومات العربية إلى تأجيل بعض القضايا الساخنة إلى ما بعد الشهر الكريم.

وعلى سبيل المثال، تميل أغلب الحكومات إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية عبر تقديم دعم مؤقت للسلع الأساسية، أو تكثيف المبادرات الخيرية، كما تستغل بعض الحكومات الأجواء الروحانية لعقد لقاءات رسمية أو غير رسمية، وفتح قنوات حوار مع جميع مكونات المجتمع.

وفي أغلب الدول، تتحول موائد الإفطار إلى مناسبات تجمع السياسيين ورجال الدولة، حيث يتم تمرير رسائل سياسية، وعقد تفاهمات جديدة، مستغلين الحالة العامة من التهدئة والتقارب الاجتماعي خلال الشهر الكريم.

وفي المقابل تستخدم بعض القوى المعارضة أجواء رمضان لإنتاج خطاب يلامس مشاعر الصائمين، أو تنخرط في تنظيم مبادرات اجتماعية تهدف إلى كسب ثقة الناس في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية.

الإعلام الرمضاني، نافذة للتأثير على الوعي العام

لا يمكن تجاهل دور الإعلام خلال رمضان، حيث تزداد نسبة مشاهدة القنوات الفضائية، ويصبح للمسلسلات والبرامج تأثير كبير على الرأي العام، وكثيرًا ما يتم استغلال هذه المساحة لتمرير رسائل سياسية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

على سبيل المثال، في بعض الدول العربية، تتجه الأعمال الدرامية إلى تسليط الضوء على قضايا مجتمعية تمس الواقع السياسي، مثل الأزمات الاقتصادية، أو حتى الأحداث التاريخية التي تحمل رسائل ضمنية عن الحاضر كما تستخدم البرامج الدينية كوسيلة لتوجيه الرأي العام نحو قضايا معينة، أو لترسيخ مفاهيم محددة تخدم استقرار المجتمع وأمنه.

ويظل رمضان أكثر من مجرد شهر صيام، فهو فترة تعيد ترتيب الأولويات في العواصم العربية، بين التهدئة والتوتر، وبين الحسابات السياسية والمطالب الشعبية، مما يجعله دائمًا شهرًا استثنائيًا في معادلة السياسة والشارع العربي.

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