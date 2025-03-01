السبت 01 مارس 2025
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خارج الحدود

أمريكا تقر بيع ذخائر ورؤوس حربية وجرافات لإسرائيل بـ 3 مليارات دولار

ذخائر ورؤوس حربية،
ذخائر ورؤوس حربية، فيتو

وافقت الولايات المتحدة، الجمعة، على بيع ذخائر وجرافات وغيرها من المعدات لـإسرائيل، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، بعد أكثر من 15 شهرًا من الحرب في قطاع غزة.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في بيان إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وافق على بيع إسرائيل قنابل ورؤوسًا حربية ومعدات توجيه بقيمة أكثر من مليارين ونصف مليار دولار، وجرافات ومعدات أخرى بقيمة 300 مليون دولار تقريبًا.

وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بأن المقاولين الرئيسيين للحزمة الأولى هما شركتا ريبكون وبوينج، في حين تشمل الحزمة الثانية شركة جنرال ديناميكس.

 وقالت وزارة الدفاع إن وزارة الخارجية وافقت أيضًا على بيع جرّافات "كاتربيلر دي 9" ومعدات ذات صلة لإسرائيل بقيمة نحو 295 مليون دولار.

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قطاع غزة الولايات المتحدة إسرائيل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قنابل ورؤوسا حربية شركتا ريبكون وبوينج شركة جنرال ديناميكس
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