السبت 01 مارس 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يفحص حريق شقة كمبوند النرجس في مدينة بدر

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

يواصل فريق من المعمل الجنائي فحص ومعاينة آثار حريق نشب داخل شقة بمدينة بدر تقع بالعقار رقم 187 بكمبوند النرجس، نتج عنها حالتي إصابة، ونقلا للمستشفى، للوقوف على أسباب الحريق.

ويواصل فريق البحث الجنائي تحقيقاته وتفريغ الكاميرات وجمع التحريات والمعلومات واستجواب شهود العيان.


تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة بدر.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.

وتبين بالفحص اندلاع حريق بشقة بالطابق السادس بكمبوند النرجس مما أسفر عن حالتي إصابة نقلًا إلى مستشفى البنك الأهلي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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