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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، طرح تتر مسلسل الكابتن لـ أكرم حسني (فيديو)

أكرم حسني، فيتو
أكرم حسني، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 ، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الكابتن الذي يقوم ببطولته أكرم حسني تتر المسلسل  أغنية حضرات السادة وشاركته الغناء مريم عزيز.

مسلسل الكابتن في رمضان 2025 

أغنية حضرات السادة تتر مسلسل الكابتن  من كلمات أكرم حسني ومن ألحان كريم عاشور وأحمد وحيد وتوزيع أحمد وحيد

 

مسلسل الكابتن في رمضان 2025

ويعرض مسلسل الكابتن للفنان أكرم حسني خلال شهر رمضان لهذا العام عبر 4 شاشات وهم؛ سي بي سي، ودي إم سي، والحياة، وأون إي بداية من يوم السبت 1 رمضان.

 

بوسترات أبطال مسلسل الكابتن

وتضمنت البوسترات كلًّا من النجوم: أكرم حسني، آية سماحة، أحمد عبد الوهاب، رحمة أحمد، سوسن بدر، محمد رضوان، وغيرهم. 

أبطال مسلسل الكابتن

العمل قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وغيرهم.

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