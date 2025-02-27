الجمعة 28 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

عبر منصة watch IT..

أكرم حسني يعلن عرض أولى حلقات مسلسله الرمضاني الكابتن غدا

أكرم حسني، فيتو
أكرم حسني، فيتو

 يستعد النجم أكرم حسني لعرض مسلسل الكابتن خلال شهر رمضان 2025.

وكشف أكرم حسني عن انطلاق أولى حلقات المسلسل غدًا الجمعة عبر منصة واتش إت الرقمية.

 

مسلسل الكابتن في رمضان 2025

ويعرض مسلسل الكابتن للفنان أكرم حسني خلال شهر رمضان لهذا العام عبر 4 شاشات وهم؛ سي بي سي، ودي إم سي، والحياة، وأون إي بداية من يوم السبت 1 رمضان.

 

بوسترات أبطال مسلسل الكابتن

وتضمنت البوسترات كلًّا من النجوم: أكرم حسني، آية سماحة، أحمد عبد الوهاب، رحمة أحمد، سوسن بدر، محمد رضوان، وغيرهم. 

أبطال مسلسل الكابتن

العمل قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وغيرهم.

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