السبت 01 مارس 2025
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أخبار مصر

قائمة الجامعات الأهلية الجديدة (إنفوجراف)

الجامعات الأهلية،
الجامعات الأهلية، فيتو
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حرصت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على نشر سلسلة إنفوجرافات تسلط الضوء على الجامعات الأهلية الجديدة التي وافق مجلس الجامعات الأهلية على إنشائها، والتي تضم 101 كلية متنوعة لتوفير تجربة تعليمية متطورة تواكب احتياجات سوق العمل.

وأوضحت أن الجامعات الأهلية الجديدة تمثل إضافة قوية للمنظومة التعليمية وتدعم التنمية المستدامة من خلال تقديم برامج دراسية حديثة ومتطورة.

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