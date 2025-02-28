التعليم العالي: بحوث المواد المتقدمة والثروات المعدنية ضرورة قصوى للتنمية

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأبحاث العلمية المتخصصة في مجالات المواد المتقدمة والثروات المعدنية، لما لها من أهمية استراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الصناعات المستقبلية، مشيدًا بالتعاون العلمي المثمر بين الباحثين المصريين ونظرائهم الدوليين، خاصة من اليابان والولايات المتحدة والدول العربية.

التعليم العالي: "دعم البحث العلمي في مجالات المواد المتقدمة والثروات المعدنية ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة"

وفي هذا الاطار، اختُتمت أعمال المؤتمر الدولي الخامس لمعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية، الذي نُظِّم بالتعاون مع الجمعية اليابانية لتطوير العلوم، بمقر المركز القومي للبحوث، تحت عنوان "المواد المتقدمة والثروات المعدنية للصناعات المستقبلية".

أقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، وبرئاسة الدكتور شريف زين العابدين، القائم بأعمال عميد المعهد، حيث شهد المؤتمر مشاركة أكثر من 300 باحث وخبير من مختلف دول العالم.

ناقش المشاركون أكثر من 100 بحث علمي تناولت تطبيقات المواد المتقدمة في مجالات الطاقة، البيئة، الإلكترونيات، تكنولوجيا الزجاج والسيراميك، والمواد الحيوية والتطبيقات الطبية، بالإضافة إلى جلسة عمل متخصصة حول التطبيقات الجيولوجية والجيوفيزيقية.

وعلى هامش المؤتمر، نُظِّمت دورة تدريبية متخصصة بالتعاون مع المركز الدولي لبيانات حيود الأشعة السينية (ICDD)، حاضر فيها البروفيسور توماس بلانتون، مدير المركز، حيث حصل المشاركون على شهادات معتمدة من ICDD.

واختُتمت فعاليات المؤتمر بتوصيات تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال بحوث المواد المتقدمة وتكثيف الجهود البحثية لدعم الصناعات المستقبلية القائمة على التكنولوجيا الحديثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.