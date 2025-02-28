الجمعة 28 فبراير 2025
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رياضة

شوط أول سلبي بين الهلال وأهلي جدة في الدوري السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي

انتهي الشوط الاول من مباراة الهلال وأهلي جدة، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهم مساء اليوم ضمن منافسات الدوري السعودي.

 

تشكيل الهلال أمام أهلي جدة 


تشكيل الأهلي أمام الهلال 


 وفاز الهلال خلال المباراة الأخيرة على حساب الخلود، بنتيجة (5-1)، بينما انتصر الراقي على القادسية في مباراته الماضية، بنتيجة (4-1).

غيابات الهلال أمام الأهلي


ومن المنتظر أن يشهد الكلاسيكو غياب أكثر من لاعب عن صفوف الزعيم، على رأسهم المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش،والذي يعود إلى الرياض، يوم الجمعة، إلى جانب ياسر الشهراني الذي يواصل التأهيل من الإصابة التي لحقت به في الركبة.

بينما سيعود حسان تمبكتي، بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرُا على مستوى الركبة، والتي غيبته عن لقاء الخلود الماضية.

غيابات الأهلي في الكلاسيكو


وعلى الجانب الآخر، يدخل الفريق الأهلاوي تلك المواجهة بكامل قوته بعد عودة الجزائري رياض محرز، الذي غاب عن مواجهة القادسية،بسبب الإيقاف التلقائي، وهو القرار الذي أبعد زميليه المدافع التركي ميريح ديميرال ولاعب الوسط عيد المولد.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد الأهلي بالمركز الخامس بـ 44 نقطة.

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