السبت 01 مارس 2025
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ثقافة وفنون

طرح أغنية حارق ناس كتير من مسلسل إش إش، ومي عمر تعلن عن مسابقة للجمهور (فيديو)

مسلسل إش إش، فيتو
مسلسل إش إش، فيتو

 مسلسلات رمضان 2025 ،  طرحت الفنانة مي عمر أغنية حارق ناس كتير من مسلسل إش إش والذي يعرض خلال شهر رمضان 2025.

أغنية مسلسل إش إش

أغنية حارق ناس كتير غناء محمود الليثي ومن كلمات مصطفي الجن ألحان أحمد العدوي توزيع موسيقي إسلام ساسو.

وأعلنت مي عمر عن مسابقة للجمهور عقب طرح أغنية حارق ناس كتير وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر “إنستجرام”.

وقالت مي عمر: “أغنية حارق ناس كتيرة من مسلسل إش إش ، سؤال المسابقة: أذكر كام مرة اتقال كلمة “أنا” في الأغنية؟”.

 

أكتر ١٥ واحد هيعلقوا على الأغنية ويجاوبوا على السؤال هيكسبوا ٢٠ ألف جنيه

وتشهد أحداث العمل دخول «إش إش» في صراعات كثيرة مع المعلم «رجب الجربتلي»، والذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وينتحل شخصية شخص آخر بسبب سر لا يعرفه إلا هو، ويطلب الزواج من إش إش، ولكن الزواج يصبح مزورًا بسبب انتحاله شخصية أخرى، ويظل مختار «محمد الشرنوبي» هو الشخص الوحيد الذي يعرف كل التفاصيل عن المعلم رجب، ويخفيها عن الجميع، لكنه يحصل على أموال منه مقابل عدم إفصاحه عنها.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

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الفنانة مي عمر مي عمر أغنية مسلسل إش إش مسلسل إش إش مي عمر مسلسل إش إش
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