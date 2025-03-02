كيا تطلق أولى سيارات آلفان الكهربائية بإسبانيا

سيارات كيا، طرحت كيا أولى سيارتها الكهربائية EV Day 2025 ألفان في إسبانيا، وهي سيارة دفع أمامي فقط، وينتج إعداد المحرك الفردي 161 حصانًا (120 كيلوواط) و250 نيوتن متر من عزم الدوران.



وصممت كيا PV5 لاستيعاب ثلاث بطاريات حزم نيكل منجنيز كوبالت (NCM) بسعة 51.5 كيلووات في الساعة و71.2 كيلووات في الساعة لجميع الإصدارات، بالإضافة إلى بطارية فوسفات حديد الليثيوم (LFP) اختيارية بسعة 43.3 كيلووات في الساعة حصريًا للشحن. تقتبس العلامة التجارية الكورية مدى أقصى يبلغ 249 ميلًا (400 كيلومتر) في دورة WLTP لطراز الركاب مع البطارية الأكبر. يستغرق شحن البطارية من 10٪ إلى 80٪ نصف ساعة.



حيث تندمج مجموعة الأدوات الرقمية مع نظام المعلومات والترفيه، فإن شاشة السائق مقاس 7 بوصات منفصلة عن شاشة اللمس مقاس 12.9 بوصة. لا تزال هناك بعض الأزرار الصلبة في الجزء السفلي من الكونسول الوسطي للوصول السريع.

وتتميز PV5 WAV التي ذكرناها سابقًا بمنحدر يمكنه تحمل 661 رطلًا (300 كيلوغرام). يحتوي طراز الشحن على مساحة شحن قصوى تبلغ 5.1 متر مكعب ويمكن أن يتسع لمنصتي نقالة أوروبية.

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