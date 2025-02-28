آلاف الطلاب يتوافدون على القوافل التعليمية المجانية بالدقهلية

توافد أكثر من 28 ألف طالب وطالبة، في اليوم الأول والثاني علي التوالي، من طلبة للشهادات العامة بميت غمر وأجا في محافظة الدقهلية على القوافل التعليمية المجانية، اليوم الجمعة 28 فبراير 2025، بالشباب والرياضة بالدقهلية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشروع القوافل التعليمية والتنويرية لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية للعام الثانى عشر على التوالي، تحت شعار "الجمهورية الجديدة" العلم والعمل".

28 ألف طالب وطالبة يتوافدون على القوافل التعليمية المجانية

جاءت الفعاليات والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتي " التربية والتعليم والتعليم الفني، التنمية المحلية، وحدة تصدوا معنا " تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس مجلس الوزراء والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة مع إدارة التعليم المدني والبرلمان بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، نظمت فعاليات اليوم الثاني من القافلة التعليمية بمدرسة أجا الثانوية بنين، ومدرسة ناصر الثانوية بنين بأجا،والتى تستمر لمدة يومين ومدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بنين بميت غمر، ومدرسة المتميزة للغات بميت غمر.

فعاليات اليوم الثاني بمحافظة الدقهلية إدارتي أجا وميت غمر التعليمية

شارك في فعاليات اليوم الثاني بمحافظة الدقهلية إدارتى أجا وميت غمر التعليمية " بعدد 18 ألف طالب وطالبة، "، فيما توافد فى اليوم الأول من القافلة التعليمية عدد 10 آلاف طالب وطالبة، في إطار التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم بقيادة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك بحضور وإشراف منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني على القافلة التعليمية، وعلى عبد الرحمن مدير إدارة شباب أجا، وأحمد هشام مدير إدارة شباب ميت غمر، وعصام عمارة مدير عام التعليم العام بإدارة أجا التعليمية، ومصطفى البليهى مدير إدارة التعليم الإعدادي، وأحمد عطية مدير مرحلة بإدارة التعليم الثانوى بإدارة أجا، ونيرة الدسوقى مدير مرحلة بإدارة التعليم الثانوي بالمديرية بميت غمر، ورحاب الشرقاوى مدير مرحلة بإدارة التعليم الإعدادى بالمديرية بميت غمر،وفريق العمل بإدارة البرلمان والتعليم المدنى، محمد فتحي، ونسمه كمال الدين، والسيد ربيع، والدكتور المرزوق رئيس قسم البرلمان والتعليم المدني.

مساهمة في النهوض بنظام التعليم الأساسي

يستهدف تنفيذ هذه القوافل التعليمية ضمن خطة الوزارة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة للعام الدراسي 2024 /2025 مساهمة في النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعى، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية،وحيث يقوم بالشرح نخبة من الخبراء المتخصصين في جميع المواد التعليمية بمرحلة التعليم الإعدادي، بدأت المحاضرات في اليوم الثاني في تمام الساعة العاشرة صباحًا، واستمرت المحاضرات حتى الساعة الثالثة عصرا، مع تجاوب من الطلبة والطالبات بالمدرسة.

بدأت فاعليات القوافل التعليمية في اليوم الثاني في التوالي فى مدينة أجا بكلمه منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية فيها رحبت بنخبة المدرسين الأفاضل والحضور والطلاب والطالبات، وتكلمت عن البرلمان وتعريفه وطريقة التسجيل فيه وشروط التسجيل وعضوية مراكز الشباب، ولابد من إشراك الشباب والطلائع بكل الأنشطة المقدمة من وزارة الشباب والرياضة لأنهم هم أمل المستقبل وبناء الأفكار الجديدة والواعدة.

وكيل شباب الدقهلية تشيد بالإقبال الكثيف علي القوافل التعليمية

أشادت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بالإقبال الكثيف من الطلبة والطالبات أكثر من 28000 طالب وطالبة بالمدارس بأجا وميت غمر، وحسن التنظيم والاستقبال، وتمني التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات،والاستفادة من خبرة المحاضرين فى الشرح، الذين تكبدوا مشقة السفر من أجل توصيل المعلومة للطلبة، ويتم الإستفادة بكل ما يقدم على أيدي هؤلاء الخبراء.

تناول الحديث الشيخ محمد عطيه بندوة دينية فى مدرسة أجا الثانوية بنين، يليها ندوة عن البرلمان وقام بالتحدث محمد فتحى مسئول برلمان الطلائع بالمديرية يليها، المحاضر الأولى يلقيها كبير معلمى الكيمياء، وخالد عبد العزيز بوزارة التربية والتعليم،وثانى محاضرة مع كبير معلمى التاريخ، وأحمد زايد بوزارة التربية والتعليم، وثالث محاضرة مع كبير معلمى الرياضة الدكتور عصام الشافعى بوزارة التربية والتعليم، وختام أخر محاضرة فى مدينة أجا وكبير معلمى الإحصاء والدكتور على شطا بوزارة التربية والتعليم.

وفي سياق متصل استمرت المحاضرات بمدرسة ناصر الثانوية بنين للمرحلة الإعدادية المحاضرة الأولى يلقيها كبير معلمى الرياضة، ويسرى أبو الفتوح بوزارة التربية والتعليم، وثانى محاضرة وكبير معلمى الدراسات، وأشرف كمال بوزارة التربية والتعليم.

يليها، المحاضرات في مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بنين للمرحلة الثانوية بمدينة ميت غمر، والمحاضرة الأولى يلقيها،كبير معلمى الفيزياء، ونبيل عبد العزيز بوزارة التربية والتعليم، وثانى محاضرة وكبير معلمى اللغة الإنجليزية ومحمد منصور بوزارة التربية والتعليم، ومحاضرتنا فى مدرسة المتميزة الرسمية للغات للمرحلة الإعدادية بمدينة ميت غمر،وكبير معلمى اللغة الإنجليزية محمد مصطفى بوزارة التربية والتعليم،وكبير معلمى العلوم إيهاب عبد المجيد بوزارة التربية والتعليم، وكبير معلمى اللغة العربية وسعد عليوة بوزارة التربية والتعليم.

يأتي تنفيذ هذه القوافل التعليمية المجانية بالدقهلية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، وراندا البيطار مدير عام إدارة برلمان الطلائع والشباب، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وطارق دهب وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومنى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، والمشرف العام على القوافل التعليمية سيد مصطفى مدير تحرير الأهرام.

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