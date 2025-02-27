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أخبار مصر

مركز البحوث الطبية بالقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة

مركز البحوث الطبية
مركز البحوث الطبية والطب التجديدى للقوات المسلحة

 استقبل مركز البحوث الطبية والطب التجديدى للقوات المسلحة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعدد من قيادات الوزارة للإطلاع على مشروع الجينوم الرياضى والإستفادة منه فى إختيار أبطال مصر الرياضيين وفقًا لأسس علمية متطورة، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

وياتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والبحثية مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة. 

وخلال الزيارة أعرب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن تقديره للقوات المسلحة لتنفيذ مثل هذه المشاريع الطبية الهامة التى تخدم قطاع كبير من الأبطال الرياضيين، مؤكداُ على أن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفقًا لإستراتيجية علمية وطبية مدروسة لتأهيل الرياضيين وإعداد جيل جديد قادر على رفع علم مصر عاليًا خفاقًا فى كافة المنافسات الدولية.

رؤية الدولة المصرية الحديثة

وألقى اللواء طبيب محمد عبد السلام الجوهرى مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدى كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجال البحثى بأسس علمية متطورة تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية الحديثة لتحقيق إضافة قوية فى مجال تطوير القطاع الطبى والرعاية الصحية والعلاجية، مؤكدًا أن القوات المسلحة تولى إهتمامًا كبيرًا بمشروع الجينوم البشرى وإستخداماته المختلفة للشباب، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة يمثل خطوة هامة فى مشروع إعداد الأبطال الرياضيين على أسس علمية صحيحة لخدمة المجال الرياضى.

 

وأعقب ذلك تنفيذ جولة تفقدية بالمركز، وأشاد الحضور بما شاهدوه من تطور هائل فى الإمكانيات والأجهزة المستخدمة لمواكبة التطور العلمى المتلاحق فى مجال إكتشاف المواهب الرياضية مبكرًا وفقًا لمرجعية علمية دقيقة تساعد فى توجيه الرياضيين الشباب نحو الرياضة الأكثر ملائمة لهم بما يعزز من فرص تحقيقهم للنجاحات والتميز الرياضى بكافة المحافل التى يشاركون بها.

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