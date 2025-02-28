الجمعة 28 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل في رمضان 2025

أحمد العوضي
أحمد العوضي

 ينتظر جمهور ومحبو الدراما، انطلاق ماراثون مسلسلات رمضان 2025، وذلك لمشاهدة المسلسلات التى من المقرر عرضها، عبر الكثير من شاشات التليفزيون.

ويأتي في مقدمة المسلسلات التى ينتظرها الجمهور، “فهد البطل”، للفنان أحمد العوضي، في موسم رمضان 202.

 وترصد “فيتو”، خلال السطور التالية، أبرز القنوات ومواعيد عرض المسلسل.

مسلسل فهد البطل من المقرر عرضه عبر قناة ON وقناة الحياة وقناة ART حكايات.

مواعيد عرض مسلسل "فهد البطل" عبر قناة ON:

عرض أول: 9:45 مساء.
إعادة أولى: 6:45 صباحا.

 

مسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبدالعزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبدالعظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي، ويعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر رمضان المقبل.

 

كما يشارك في التمثيل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إعلامية احمد عبدالعزيز المتحدة للخدمات الأعلامية المتحدة للخدمات

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2025، مؤلف فهد البطل: لم أنتهِ من كتابة الحلقات

ياسمين الخطيب تنتقد أسماء أبطال مسلسلات رمضان 2025، وهذا ما قالته عن فهد البطل
ads

الأكثر قراءة

حماس تعلن استعدادها التنازل عن إدارة غزة مقابل شرط واحد

4 قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين

أخبار مصر: استطلاع هلال رمضان، مفاجأة من والدة آية عادل عن مصرعها بالأردن، أول ظهور لـ ريكو، حادث مروع بالمنيا، ارتفاع الذهب

حالة الطقس أول أيام رمضان، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

ارتفاع سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 (آخر تحديث)

الرعاية الصحية: منح خصم للعاملين بالهيئة على أسعار الخدمات الطبية بنسبة 50% لأقارب الدرجة الأولى

بكام كيلو السكر اليوم الجمعة بالأسواق

مقلق قبل رمضان، ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الجمعة بالأسواق

منوعات

المزيد

إعدام مسنة خطفت وباعت 17 طفلا بالصين، ما القصة؟

في واقعة غريبة، إلغاء مباراة في الدوري الألماني بسبب "عضة في منطقة حساسة"

من ديكتاتور إلى أحترمه، كيف تغيرت نظرة ترامب عن زيلينسكي بعد إتمام صفقة المعادن (فيديو)

في 3 ثوان، لحظة انهيار مروع لمركز إطفاء في نيويورك (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

نشاط مكثف للجامع الأزهر خلال شهر رمضان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يفطر ولا يفطر، دليلك للإجابة على أبرز أسئلة الصيام خلال شهر رمضان

دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان ردده

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 28 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية