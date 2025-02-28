مواعيد عرض مسلسل فهد البطل في رمضان 2025

ينتظر جمهور ومحبو الدراما، انطلاق ماراثون مسلسلات رمضان 2025، وذلك لمشاهدة المسلسلات التى من المقرر عرضها، عبر الكثير من شاشات التليفزيون.

ويأتي في مقدمة المسلسلات التى ينتظرها الجمهور، “فهد البطل”، للفنان أحمد العوضي، في موسم رمضان 202.

وترصد “فيتو”، خلال السطور التالية، أبرز القنوات ومواعيد عرض المسلسل.

مسلسل فهد البطل من المقرر عرضه عبر قناة ON وقناة الحياة وقناة ART حكايات.

مواعيد عرض مسلسل "فهد البطل" عبر قناة ON:

عرض أول: 9:45 مساء.

إعادة أولى: 6:45 صباحا.

مسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبدالعزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبدالعظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي، ويعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر رمضان المقبل.

كما يشارك في التمثيل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

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