الجمعة 28 فبراير 2025
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أخبار مصر

مطار القاهرة يستقبل جثمان آية عادل ضحية حادث السقوط بالأردن

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو
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وصل إلي مطار القاهرة الدولي،  اليوم الجمعة، جثمان آية عادل ضحية حادث السقوط من شرفة منزلها فى الأردن، حيث كان في استقبال الجثمان في المطار أسرة الضحية.

مطار القاهرة يستقبل جثمان ضحية حادث السقوط من شرفة منزلها فى الأردن

وأفاد مصدر  في مطار القاهرة، إن سلطات مطار القاهرة أنهت إجراءات وصول جثمان آية عادل ضحية حادثة الأردن الشهيرة، من خلال قرية البضائع فور وصوله  من الأردن

وأضاف المصدر أنه تم السماح بخروج الجثمان بعد انهاء كافة الاجراءات. 

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