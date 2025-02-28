الجمعة 28 فبراير 2025
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وكيل تموين الإسكندرية يفتتح معرض أهلا رمضان بمحرم بك

وكيل تموين الإسكندرية
وكيل تموين الإسكندرية يفتتح معرض أهلا رمضان بمحرم بك

قام اليوم  الدكتور علاء ناجى الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية يرافقه المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية بافتتاح معرض أهلا رمضان بمنطقة محرم بك، والذى تقيمه وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.

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جاء ذلك بحضور رؤساء إدارات وقطاعات شركات قطاع الاعمال ولفيف من اعضاء مجلسى النواب والشيوخ والدكتور مصطفى العرابى رئيس حى وسط، ورجالات مديرية التموين والتجارة الداخلية وجمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة الرقابة بالمديرية ومحمد عادل مدير ادارة تموين وسط والدكتورة فاطمة الزهراء عزت مفتشة تموين وسط وفريد شوقى مدير إدارة تموين المنتزة و تامر علوانى إدارة تموين شرق

ويشارك فيه كبرى شركات قطاع الاعمال التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى تتمثل فى شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وشركة  الاسكندرية للزيوت وشركة الزيوت المستخلصة وشركة ابو الهول وشركة الاسكندرية للمطاحن وكذلك عرض الخضار والفاكهة من قبل جهاز مشروعات الخدمات الوطنية

حيث يتم عرض جميع السلع الغذائية الأساسية والسلع المرتبطة بالشهر المعظم، وذلك بعرض اللحوم والدواجن والزيوت والسمن والأرز والمكرونات والدقيق والبلح والتمور والزبيب وجوز الهند والياميش والخضر والفاكهة.

وقام الحاضرين  بتفقد جميع اجنحة الشركات المشاركة ومعاينة السلع المعروضة ومطالعة الأسعار ونسب التخفيضات المطروحة والتى تتراوح من ٢٠ إلى ٣٠ %. 
 وأصدر المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية للمديرية بمتابعة فعاليات معارض أهلا رمضان التى أقيمت على أرض الإسكندرية والعمل على تذليل اى مصاعب للعارضين وكذلك متابعة الصلاحيات والتخفيضات وحل أى مشاكل تواجه المواطنين

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الدكتور علاء ناجى للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية وزارة التموين و التجارة الداخلية معرض أهلا رمضان مجلسى النواب و الشيوخ شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية

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