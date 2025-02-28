شارك فريق كلية الهندسة بجامعة عين شمس في ورشة العمل الدولية السنوية لاستوديو التصميم الدولي، بمدينة برستول الأمريكية.

فريق هندسة عين شمس يشارك في ورشة العمل الدولية السنوية لاستوديو التصميم الدولي

وتهدف الورشة إلى إيجاد حلول تهدف إلى تطوير المدينة، من خلال مقترحات تصميمية تركز على التنمية الشاملة والتطوير الحضري المستدام، وذلك بالتعاون بين طلاب قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وطلاب قسم عمارة تنسيق المواقع بكلية العمارة بجامعة كليمسون الامريكية، وطلاب كلية عمارة تنسيق المواقع بجامعة هوازونج الصينية.

وتضمنت الورشة دراسة الوضع الراهن لمدينة برستول، وتحليل التحديات التي تواجهها، مثل الانقسام الجغرافي بين ولايتي تينيسي وفيرجينيا، والتحديات البيئية، والبنية التحتية، والاقتصاد المحلي، كما تم تقديم مقترحات تهدف إلى تعزيز التكامل بين شطري المدينة، وخلق بيئة حضرية أكثر استدامة وازدهارًا لسكانها.

وشملت ورشة العمل عقد لقاء مع العديد من ممثلي المجتمع المحلي الأمريكي، حيث تمت مناقشة المشكلات التي تؤثر على المدينة، والتعرف على احتياجات السكان المحليين؛ لضمان أن تكون الحلول المطروحة قابلة للتنفيذ ومبنية على متطلبات المجتمع الفعلية.

وأوضح الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس أن هذه الورشة تأتي ضمن الجهود المستمرة لاستوديو التصميم الدولي، الذي يعمل على تطوير الحلول المبتكرة لمشكلات المدن المعاصرة، مع التركيز على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للفراغات الحضرية.

وأكدت الدكتورة هالة نصار، رئيس قسم عمارة تنسيق المواقع بكلية العمارة بجامعة كليمسون الامريكية، أهمية المشروعات التي ينفذها استوديو التصميم الدولي، مشيدةً بالمخرجات النهائية لهذا المشروع، والتي تعكس رؤية متكاملة للتنمية الحضرية، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع المؤسسات غير الربحية، والمؤسسات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني؛ بهدف تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس يسهم في تحسين نوعية الحياة في برستول وجعلها مدينة نابضة بالحياة ومستدامة على المدى الطويل.

وأكد الدكتور أحمد خالد، المنسق المصري لاستوديو التصميم الدولي، أهمية الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الجامعات في التعاون مع الجهات الرسمية والمجتمعية لوضع رؤى متكاملة للتنمية المستدامة في المناطق العمرانية، سواء القائمة أو الجديدة، مشيرًا إلى أن استوديو التصميم الدولي يُعد نموذجًا ناجحًا لهذا التعاون، حيث يتيح للطلاب والأساتذة فرصة التعامل مع تحديات واقعية، مما يُسهم في تطوير حلول مبتكرة تستند إلى أسس علمية وتراعي البُعد البيئي والاجتماعي والاقتصادي، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز جودة الحياة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن نتائج الورشة تعكس قدرة التصميم العمراني على تحسين المشهد الحضري وخلق بيئات معيشية أكثر مرونة وازدهارًا.

وأشار الدكتور أحمد العراقي المشرف العام على استوديو التصميم الدولي وقائد الفريق المصري إلى أن ورشة عمل هذا العام تعد تجربة فريدة من نوعها حيث تم عرض مخرجاتها على المسئولين والقادة المجتمعيين للمدينة، وأشادوا بجودة وتميز إنتاج الفريق وتمثيله المشرف والاستثنائي وقاموا بتوجيه الدعوة للفريق المصري مرة أخرى مستقبلًا لمناقشة آليات ترجمة مخرجات ورشة العمل إلى واقع ملموس على أرض المدينة.

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