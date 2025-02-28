الجمعة 28 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

افتتاح 12 مسجدًا جديدًا في كفر الشيخ

افتتاح 12 مسجدًا
افتتاح 12 مسجدًا جديدًا في كفر الشيخ

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح 12 مسجدًا جديدًا بمراكز المحافظة تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف"، وذلك استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف، ورواد هذه المساجد.

 

  • تفاصيل افتتاح المساجد

شملت الافتتاحات وأعمال الإحلال والتجديد مسجد الصفا، قرية تيرة – مركز الحامول، مسجد الحاجة فريدة، قرية فرج الكبرى – مركز الرياض، مسجد العبايدة، قرية سلمان وهبة – مركز دسوق، مسجد أم سن الصغرى – مركز الرياض، مسجد الهدى الورق – مركز سيدي سالم، مسجد الأهالي، قرية المندورة – مركز دسوق، مسجد قرية فرش بركات القديم – مركز سيدي سالم، مسجد التيسير، قرية منشأة عباس – مركز سيدي سالم، مسجد المحص، عزبة الشرنوبي – مركز سيدي سالم، مسجد رسلان، عزبة السعدة، قرية القمسيون – مركز مطوبس، مسجد عباسي القبلية – مركز سيدي سالم، مسجد أبو عمر الكبير، عزبة أبو عمر – مركز كفر الشيخ.

 

txt

محافظ كفر الشيخ يفتتح مسجد "أبو غنام" الأثري ببيلا بعد ترميمه

يأتي ذلك امتدادًا لسلسلة من الافتتاحات التي تواكب الجمهورية الجديدة، تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف"، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشييدها، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الايماني لدى المواطنين، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وألقى خطبة الجمعة بمسجد الصفا بالحامول الدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، وكانت تحت عنوان "يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أقبِل"، وقال أن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بفضائل شهر رمضان المعظم، والتنبيه على وجوب الإقبال على مواسم الخير والطاعة.

فيما تناولت الخطبة الثانية إبراز أهمية الحفاظ على الآثار المصرية، وصون الثروات الطبيعية لبلدنا العزيز.

وأكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسجد خدمة بيوت الله الأوقاف كفر الشيخ الجمعة
ads

الأكثر قراءة

4 قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين

رسالة السيسي للمصريين بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان

تعديل بجميع المكاتب، البريد تعلن عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان

التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مشاجرة دونجا مع شاب بالتجمع

سعر الدولار فى البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 وهذا العيار يسجل 4090 جنيها

الفنان سليمان عيد يعتذر للنوبيين بعد موجة غضب بسبب إعلان لشركة ألبان

جدول مباريات الأهلي فى شهر رمضان

منوعات

المزيد

مسبار أثينا يلتقط صورا "سيلفي" مع الأرض في طريقه إلى القمر

إعدام مسنة خطفت وباعت 17 طفلا بالصين، ما القصة؟

في واقعة غريبة، إلغاء مباراة في الدوري الألماني بسبب "عضة في منطقة حساسة"

من ديكتاتور إلى أحترمه، كيف تغيرت نظرة ترامب عن زيلينسكي بعد إتمام صفقة المعادن (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

الطن بكام، تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

التصديري للصناعات الهندسية يعلن انتهاء دراسة تعزيز القيمة المضافة والتصدير

المزيد

انفوجراف

قصة حب ويسلي نجم الشباب السعودي مع زوجته في محاربة السرطان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تأخرت في قضاء ما أفطرته العام الماضي حتى دخل رمضان.. ماذا أفعل؟ الإفتاء تجيب

حكمه وفضله وثوابه، كل ما تريد معرفته عن الصوم في الشريعة الإسلامية

يفطر ولا يفطر، دليلك للإجابة على أبرز أسئلة الصيام خلال شهر رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية