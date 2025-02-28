افتتاح 12 مسجدًا جديدًا في كفر الشيخ

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح 12 مسجدًا جديدًا بمراكز المحافظة تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف"، وذلك استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف، ورواد هذه المساجد.

تفاصيل افتتاح المساجد

شملت الافتتاحات وأعمال الإحلال والتجديد مسجد الصفا، قرية تيرة – مركز الحامول، مسجد الحاجة فريدة، قرية فرج الكبرى – مركز الرياض، مسجد العبايدة، قرية سلمان وهبة – مركز دسوق، مسجد أم سن الصغرى – مركز الرياض، مسجد الهدى الورق – مركز سيدي سالم، مسجد الأهالي، قرية المندورة – مركز دسوق، مسجد قرية فرش بركات القديم – مركز سيدي سالم، مسجد التيسير، قرية منشأة عباس – مركز سيدي سالم، مسجد المحص، عزبة الشرنوبي – مركز سيدي سالم، مسجد رسلان، عزبة السعدة، قرية القمسيون – مركز مطوبس، مسجد عباسي القبلية – مركز سيدي سالم، مسجد أبو عمر الكبير، عزبة أبو عمر – مركز كفر الشيخ.

يأتي ذلك امتدادًا لسلسلة من الافتتاحات التي تواكب الجمهورية الجديدة، تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف"، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشييدها، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الايماني لدى المواطنين، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وألقى خطبة الجمعة بمسجد الصفا بالحامول الدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، وكانت تحت عنوان "يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أقبِل"، وقال أن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بفضائل شهر رمضان المعظم، والتنبيه على وجوب الإقبال على مواسم الخير والطاعة.

فيما تناولت الخطبة الثانية إبراز أهمية الحفاظ على الآثار المصرية، وصون الثروات الطبيعية لبلدنا العزيز.

وأكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.

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