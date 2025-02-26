محافظ كفر الشيخ يفتتح مسجد "أبو غنام" الأثري ببيلا بعد ترميمه

افتتح اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام، الشهير بمسجد «أبو غنام» الأثري بمدينة بيلا، بعد انتهاء أعمال الصيانة والترميم التي استمرت ثلاث سنوات، وذلك بالتعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع.

جاء الإفتتاح بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، والشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والنائب محمد زكي، عضو مجلس النواب، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة بالأوقاف، وذلك بجانب عدد من علماء الأزهر والأوقاف والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ كفر الشيخ: حرصت علي افتتاح المسجد قبل شهر رمضان

وأكد المحافظ، حرصه على افتتاح المسجد التاريخي قبل شهر رمضان ليكون جاهزًا لاستقبال المصلين، مقدمًا التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة الشهر الكريم، موجها الشكر لكل الجهات التي ساهمت في ترميم المسجد وفرشه بالكامل، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة لإحياء المنشآت التاريخية والأثرية.

وأشار اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، إلى أن افتتاح المسجد يمثل خطوة مهمة في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على التراث الإسلامي في مصر، خاصة أن المسجد يعود تاريخ إنشائه إلى عام 700 هجرية، مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، والذي أسفر عن افتتاح العديد من المساجد الأثرية مؤخرًا.

من جانبهم، فقد عبر أهالي بيلا عن سعادتهم الغامرة بإعادة افتتاح المسجد، مشيدين بالجهود المبذولة لإعادة ترميمه وتهيئته، وذلك لإستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك.

يذكر أن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، قد افتتح مؤخرا العديد من المساجد في مختلف المراكز بعد إنشاؤها وترميم بعضها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

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