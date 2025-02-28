الجمعة 28 فبراير 2025
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أخبار مصر

«الصحة» تطلق 123 قافلة طبية مجانية بجميع المحافظات خلال شهر رمضان

القوافل الطبية بشهر
القوافل الطبية بشهر رمضان

 أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 123 قافلة طبية شاملة للمواطنين «بالمجان» بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في أماكن تواجدهم بالمحافظات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية تضم تخصصات الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

 

القافلة الطبية يستمر عملها لمدة يومين متتاليين 

 ومن جانبه، قال الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، إن القافلة الطبية يستمر عملها لمدة يومين متتاليين في المركز بداخل المنطقة أو الوحدة الطبية بكل محافظة، مشيرًا إلى أن القوافل الطبية تستهدف المحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأشار الدكتور محمد غباشي مدير عام الإدارة العامة للقوافل، إلى أنه سيتم إطلاق 66 قافلة طبية بمحافظات أسوان، وأسيوط، والإسكندرية، والجيزة والشرقية، والقليوبية، والمنوفية، والمنيا، والوادي الجديد، وبني سويف، ومطروح، بواقع 6 قوافل في المحافظة الواحدة.

 

إطلاق 3 قوافل بمحافظة الإسماعيلية و7 آخرين بمحافظة سوهاج

 وتابع أنه سيتم إطلاق 3 قوافل بمحافظة الإسماعيلية، و7 آخرين بمحافظة سوهاج، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية بمحافظتي الأقصر والسويس، و28 قافلة طبية بمحافظات البحر الأحمر، والدقهلية، والفيوم، والقاهرة، وشمال سيناء، وقنا، وكفر الشيخ، بواقع 4 قوافل بكل محافظة، بالإضافة إلى إطلاق 15 قافلة طبية بمحافظات البحيرة، والغربية، ودمياط، بواقع 5 قوافل بكل محافظة.

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جديد بالذكر أن مواعيد إطلاق القوافل الطبية وأماكن تمركزها، يتم نشرها بالتفصيل بشكل دوري على صفحة وزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،.

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