الجمعة 28 فبراير 2025
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محافظات

مساجد وشوارع الشرقية تتزين استعدادا لـ رمضان (صور)

مساجد وشوارع الشرقية
مساجد وشوارع الشرقية تتزين استعدادا لشهر رمضان،فيتو

شهررمضان الكريم 2025، ساعات قليلة ويهل علينا شهر رمضان المبارك وبهذه المناسبة السعيدة على قلوب الجميع تزينت شوارع وواجهات المنازل والمساجد في محافظة الشرقية بالأنواروالزينة وفوانيس رمضان.

تجهيز 5900 مسجد بالشرقية لصلاة التراويح في شهر رمضان

رفع كفائة جميع المساجد من أعمال تطويروصيانة ونظافة شاملة لاستقبال جميع المصلين

فيما انتهت مديرية اوقاف الشرقية من رفع كفائة جميع المساجد من أعمال تطويروصيانة ونظافة شاملة لاستقبال جميع المصلين طوال اليوم وسط حالة من البهجة والفرحة والسعادة بين المواطنين كما تجملت شوارع المحافظة بالزينات الكهارب الملونة والفوانيس وزينة رمضان استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وكانت تزينت مساجد الشرقية قبل ساعات من استقبال شهررمضان المبارك، لاستقبال المصلين في صلاتي العشاء والتراويح، وسط بهجة وفرحة كبيرة من رواد المساجد بعد أن سمحت وزارة الأوقاف بأداء الصلوات بحرية تامة دون تقييد.

روائح الشهر الكريم،مساجد وشوارع الشرقية تتزين استعدادا لشهر رمضان،فيتو1
روائح الشهر الكريم،مساجد وشوارع الشرقية تتزين استعدادا لشهر رمضان،فيتو1
روائح الشهر الكريم،مساجد وشوارع الشرقية تتزين استعدادا لشهر رمضان،فيتو2
روائح الشهر الكريم،مساجد وشوارع الشرقية تتزين استعدادا لشهر رمضان،فيتو2
روائح الشهر الكريم،مساجد وشوارع الشرقية تتزين استعدادا لشهر رمضان،فيتو3
روائح الشهر الكريم،مساجد وشوارع الشرقية تتزين استعدادا لشهر رمضان،فيتو3

مسجد الفتح أكبر مساجد مدينة الزقازيق،يتزين بالأنوار وأوراق الزينة

وتزين مسجد الفتح أكبر مساجد مدينة الزقازيق، بالأنوار وأوراق الزينة لاستقبال شهررمضان المبارك وأداء صلاة العشاء والتراويح، واتخذت إدارة المسجد عدة للصلاة ومن المتوقع أن يشهد المسجد عدد كبير من المصلين والمصليات، وجرى تجهيز المسجد وتعقيمه وتزيينه بشكل مبهج وجميل وأفضل من الأعوام الماضية.

انتشار الباعة في شوارع الزقازيق،فيتو
انتشار الباعة في شوارع الزقازيق،فيتو
باعة الياميش،فيتو
باعة الياميش،فيتو

فك الاختناقات المرورية

ولفك الاختناقات المرورية والتكدسات بالشوارع.. قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق (عاصمة المحافظة) بشن حملة موسعة بشوارع المدينة لمتابعة مداخل المدينة ومخارجها، وفك الاختناقات المرورية التي يتسبب فيها سوق الأحد الأسبوعي ورفع كافة أشكال المخالفات والتعديات، وكذلك التنسيق مع الوحدات المحلية المختلفة وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

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مساجد الشرقية تتزين لاستقبال شهر رمضان،فيتو
محال الفوانيس في شارع الحمام الزقازيق،فيتو
محال الفوانيس في شارع الحمام الزقازيق،فيتو

جاء ذلك في إطار توجيهات محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والتعديات على الطرق لتيسير الحركة المرورية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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