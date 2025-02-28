الجمعة 28 فبراير 2025
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محافظات

تجهيز 5900 مسجد بالشرقية لصلاة التراويح في شهر رمضان

مساجد الشرقية،فيتو
مساجد الشرقية،فيتو

شهررمضان الكريم 2025، أكدت مديرية الأوقاف محافظة الشرقية أنه جرى تجهيز وإعداد نحو 5900 مسجد تقريبا على مستوى كافة مدن المحافظة، لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان الكريم.

أسامة الأزهري يكشف آخر الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم (فيديو)

حامد: منع الإجازات لكافة العاملين بالمساجد

 وقالت المديرية: إنه جرى تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية لإعداد تقرير يوميا ورفعه لوزارة الأوقاف على مدار شهر رمضان ومنع الإجازات لكافة العاملين بالمساجد.

وأوضحت: أنه سيجري فتح المساجد لأداء الصلاة وخطبة وصلاة الجمعة وصلاة التراويح خلال شهر رمضان، بحيث لاتتعدى صلاة القيام 30 دقيقة بعد صلاة العشاء مباشرة مع التأكيد على الضوابط والإجراءات الاحترازية.

مديرية أوقاف الشرقية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع مراكز المحافظة،فيتو
مديرية أوقاف الشرقية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع مراكز المحافظة،فيتو

استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك..مديرية أوقاف الشرقية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع مراكز المحافظة

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في وقت سابق عن بدء حملة نظافة مكثفة لتهيئة المساجد على مستوى المحافظة، وذلك تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف وذلك لضمان جاهزيتها لاستقبال المصلين على مدار اليوم، وتوفير سبل الراحة لهم من خلال إستكمال أعمال الصيانة والتطوير، وتنفيذ حملات نظافة شاملة في مختلف المحافظات، في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك 2025.

 

وكيل وزارة الأوقاف: تنظيف المساجد، وفرشها بالسجاد، وتزيينها بالأنوار والزينة، لإضفاء أجواء روحانية تبعث على البهجة والسرور

ومن جانبه أشار الدكتورمحمد حامد ابراهيم وكيل وزارة الأوقاف إلى مشاركة جميع مراكز المحافظة بفاعلية واسعة، حيث تم تنظيف المساجد، وفرشها بالسجاد، وتزيينها بالأنوار والزينة، لإضفاء أجواء روحانية تبعث على البهجة والسرور، استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم، الذي يشهد توافد أعداد كبيرة من المصلين يوميا، إلى جانب إقامة الاعتكاف في العشر الأواخر، وأن المديرية تواصل جهودها لضمان تقديم أفضل الخدمات لرواد المساجد، وتعزيز دورها الإيماني والمجتمعي خلال الشهر الفضيل، وتؤكد الوزارة من خلال هذه الجهود حرصها على تهيئة بيوت الله -عز وجل- لإستقبال ضيوف الرحمن في أجواء إيمانية مميزة 

مديرية أوقاف الشرقية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع مراكز المحافظة،فيتو1
مديرية أوقاف الشرقية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع مراكز المحافظة،فيتو1

الأوقاف تستعد لاستقبال رمضان بافتتاح 162 مسجدا جديدا في 23 محافظة، اليوم

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح 162 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة 28 من فبراير 2025م، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، 111 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و51 مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

 

خريطة افتتاح المساجد الجديدة في محافظة الشرقية 

 إحلال وتجديد: مسجد أبو العباس، قرية المناحريت– مركز ديرب نجم؛ مسجد الرحمة، قرية الدعابسة، أولاد مهني – مركز بلبيس؛ مسجد الكبير الختاعنة– مركز فاقوس؛ مسجد عمرو بن العاص، قرية خمسة خفرع – مركز صان الحجر؛ مسجد الشيخة مريم، قرية أكياد القبلية - مركز فاقوس؛ مسجد الشرقي، قرية قشا – مشتول السوق.
صيانة: مسجد النصر – مركز الزقازيق؛ مسجد الفتح، عزبة أبو أحمد النوبة – مركز بلبيس.

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