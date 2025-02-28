الجمعة 28 فبراير 2025
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حوادث

ضبط صاحب مطبعة غير مرخصة بالإسكندرية ينسخ الكتب الدراسية بالمخالفة للقانون

ضبط صاحب مطبعة بدون
ضبط صاحب مطبعة بدون ترخيص وتقليد الكتب الدراسية

 تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط مالك مطبعة "بدون ترخيص" بالإسكندرية لقيامه بنسخ وتقليد الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) بنسخ وتقليد العديد من الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

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 وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المطبعة، وأمكن ضبط مالك المطبعة – مقيم بمحافظة الإسكندرية.

وعثر بداخل المطبعة على (4250 نسخة من الكتب الدراسية والأغلفة الخاصة بمراحل ومواد دراسية مختلفة بدون تفويض أو تصريح بالمخالفة لحقوق الملكية الفكرية).
وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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