فسفور الغلابة، مزارعو القرنبيط يكشفون الفرق بين الهجين والبلدي وتأثير موجة الصقيع على المحصول (فيديو)

“فيتامينات الغلابة يا خال… تعالى قرب على الفسفور الطبيعي”.. كلمات ينادي بها بائعو القرنبيط بمختلف الأسواق في قرى ونجوع محافظة قنا التي يحرص العديد من المزارعين على زراعته، خاصة في موسم الشتاء، ويعد وجبة مليئة بالعناصر والفيتامينات التي تحتويها تلك الوجبة والتي لا يخلو بيت من طبخها وقليها وتخليلها كل بحسب طريقته، ويبدأ الإقبال عليه في هذا الموسم الذي سوف نعرف الكثير عنه من المزارعين بقرى ونجوع الصعيد الجواني.

فسفور الغلابة في قنا

يقول الحاج سيد بدوي، أحد مزارعي القرنبيط، إن القرنبيط الهجين لا يأتي بغلة كبيرة ولذا لا يحرص الكثير من المزارعين على زراعته، فهو يأتي جاهزا على هيئة شتلات من الصوبات أما القرنبيط البلدي به غلة قائلا: "بيرمي في الأرض أحسن من الهجين".

وأكد أن الموسم في شهر سبتمبر ويكون الحصاد نهاية شهري نوفمبر وديسمبر، مشيرًا إلى أن هناك نوعين من القرنبيط البلدي والقرنبيط الهجين، وكل نوع له زبونه الخاص به.

وأشار إلى أن القرنبيط الهجين يكون في أكتوبر ونهاية حصاده في يناير وفبراير، وغلته متوفرة بشكل كبير لانخفاض سعرها لأنها تأتي على هيئة شتلات من الصوبات كما ذكرت.

مواعيد العمل في الزراعات

كما أضاف محمود علي صابر، مزارع، إلى أن العمل يبدأ من الساعة السابعة صباحًا حتى الخامس عصرًا، باستخدام الأدوات الزراعية القديمة، مثل المنجل والطورية فى حصاد المحصول.

وأشار إلى أن كل مزارع بحسب المساحة المزروعة يبدأ في العمل، ولكن الصعيد يحرص على العمل في أوقات توزيع البركة من الصباح الذي يبدأ مع زقزقة العصافير وأذان الفجر.

التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعات

وتابع: "الصقيع هذا العام لم يكن متوقعا أبدا وانخفاض درجات الحرارة شيء سيئ بالنسبة للزراعات هذا العام والتغيرات المناخية التي كنا نسمع عنها بدأت تأتي إلينا بشكل مرعب وهذا يعني أن الصيف سيكون أيضا غير متوقع في ارتفاع درجات الحرارة".

واختتم المهندس الزراعي محمود علي: "التغيرات المناخية بدأت هذا العام وسيكون لها تأثير على الزراعات وهذا أثر في عدد منها مثل الطماطم التي انخفض سعرها بشكل كبير وحتى باقي الزراعات حدث نفس الشيء في القرنبيط رغم أن موسم الصوم الكبير للأقباط يكون مرتفعا، ولكن الصقيع ضرب السعر هذا العام في أغلب الخضر والفاكهة".

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