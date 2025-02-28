ضبط 470 متهما بحوزتهم 393 كيلو حشيش وبانجو بالمحافظات

تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأمن العام، حملاتها الأمنية المكبرة لملاحقة واستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي المواد المخدرة والمتاجرين والخارجين عن القانون في المحافظات.

التصدي لترويج المخدرات بالمحافظات

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 470 متهمًا بحوزتهم مواد مخدرة تنوعت ما بين "40 كيلو بانجو، و353 كيلو حشيش، و19 كيلوجرامًا هيروين، وكيلوجرامات إستروكس، و6 كيلوجرامات آيس، و4 كيلوجرامات شابو، وكيلو جرام بودر، و36 كيلو هيدرو، و4 آلاف و304 أقراص مخدر".



وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية؛ حيث يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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