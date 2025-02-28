طاقم حكام مصري يدير مباراة توجو وموريتانيا في تصفيات كأس العالم

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، طاقم حكام مصري لإدارة مباراة توجو وموريتانيا المقرر لها يوم 22 مارس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويضم الطاقم كلا من، أمين عمر حكم ساحة، محمود أبو الرجال مساعد أول، سامي هلهل مساعد ثان، محمود البنا حكم رابع.

بدأ هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأعضاء مجلسه، في اتخاذ مجموعة من القرارات التي تتعلق بتصحيح مسار كرة القدم المصرية، كان أبرزها صرف جميع المستحقات المتأخرة للحكام من السنوات الماضية والتي بلغت في مجملها 9 ملايين جنيه، ولم يكتفِ المجلس بهذا القرار بل قرر زيادة بدلات الحكام والمراقبين في جميع المسابقات، وهو القرار الذي أسعد قضاة الملاعب بشكل كبير وساعدهم على التركيز بشكل أفضل في إدارة المباريات.

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