تاريخ استطلاع الرؤية في مصر، بدأت بالقاضي عبد الرحمن لهيطة والمقطم المركز الفلكي الدائم

شهر رمضان، شهر كريم يحتفل به المسلمون فى جميع انحاء العالم، ولكل شعب طقوس خاصة فى احتفالاته وكلها طقوس وعادات متوارثة، ورمضان فى مصر له مذاق وطعم خاص، وعادات تنفرد بها مصر عن مثيلاتها، وكلها عادات متوارثة منذ حكم الدولة الفاطمية واستمرت حتى الآن، تبدأ الاحتفالات بالشهر الكريم مع استطلاع الرؤية فى الليلة قبل الأخيرة من شعبان، وبمجرد ثبوت الرؤية تبدأ احتفالات الشهر الكريم.

وكما يقول المؤرخ إبراهيم العنانى: عرفت مصر رؤية هلال رمضان مع خروج أول قاضي تولى القضاء في مصر، ويدعى أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيطة، لاستطلاع الهلال ورؤيته في بر مصر المحروسة عام 155 هـ، وأعدت له دكة خشبية، وتبعه بعد ذلك القضاة؛ حيث كانت تعد لهم دكة خشبية على سفح جبل المقطم عرفت بـ "دكة القضاة"، يخرج إليها لنظر الأهلة، فلما كان العصر الفاطمي بنى قائدهم بدر الجمالي مسجدًا له على سفح المقطم اتخذت مئذنته مرصدًا لرؤية هلال رمضان.

مُنادٍ فى أنحاء المحروسة



ففي العصر الفاطمي كانت مظاهر الاحتفال لها تقاليد رسمية؛ حيث كان الخليفة يخرج في مهرجان إعلان حلول شهر رمضان من باب الذهب -أحد أبواب القصر الفاطمي- متحليًا بملابسه الفخمة وحوله الوزراء بملابسهم المزركشة وخيولهم بسروجها المذهبة، وفي أيديهم الرماح والأسلحة المطعمة بالذهب والفضة والأعلام الحريرية الملونة، وأمامهم الجند تتقدمهم الموسيقى، ويسير في هذا الاحتفال التجار صانعو المعادن والصاغة وغيرهم الذين كانوا يتبارون في إقامة مختلف أنواع الزينة على حوانيتهم، فتبدو الشوارع والطرقات في أبهى زينة، كما يخرج المنادون في جميع أنحاء المحروسة يعلنون للناس حلول الشهر الكريم بعد ثبوت رؤية الهلال المعظم، وإذا لم ير القاضي هلال رمضان خرج المنادون يعلنون أن الغد هو المتمم لشهر شعبان.

بدايات استطلاع الهلال.

من بين القصرين الى باب الفتوح



وكان موكب الخليفة يبدأ من بين القصرين "شارع المعز بالصاغة الآن"، ويسير في منطقة الجمالية حتى يخرج من باب الفتوح "أحد أبواب سور القاهرة الشمالية"، ثم يدخل من باب النصر عائدًا إلى باب الذهب بالقصر، وفي أثناء الطريق توزع الصدقات على الفقراء والمساكين، وحينما يعود الخليفة إلى القصر يستقبله المقرئون بتلاوة القرآن الكريم في مدخل القصر ودهاليزه، حتى يصل إلى خزانة الكسوة الخاصة، وتوزع الكسوة والصدقات والبخور وأعواد المسك على الموظفين والفقراء، ثم يتوجه لزيارة قبور آبائه حسب عاداته، فإذا ما انتهى من ذلك أمر بأن يكتب إلى الولاة والنواب بحلول شهر رمضان لتبدا الاحتفالات.

المحتسب يعلن الهلال فى الدولة المملوكية

ويصف ابن إياس فى كتابه "بدائع الزهور فى وقائع الدهور" ليلة رؤية هلال رمضان فى العصر المملوكى فى مصر والتى كان يحضرها القضاة الأربعة الكبار والزينى بركات الذى كان يتولى أمر الحسبة فى القاهرة، كما يسرد طقوس الاحتفال بثبوت رؤية هلال رمضان حيث يقول: "أما فى ليلة رؤية الهلال، فقد حضر القضاة الأربعة بالمدرسة المنصورية، وحضر الزيني بركات بن موسى المحتسب، فلما ثبتت رؤية الهلال وانفض المجلس، ركب المحتسب وأمامه السقاءون يحملون قرب المياه، وأوقدوا له الشموع على الدكاكين، وعلقوا له القناديل، حيث يسير فى اسواق القاهرة القديمة من سوق مرجوش، إلى الخشابين، الشماعين والنحاسين والحلاويين حتى يصل الى منزله.

ابن بطوطة يصف يوم الرؤية



وقد وصف الرحالة "ابن بطوطة" عام 727 مظاهر الاحتفال برؤية هلال رمضان فى مصر فقال: "وعادتهم فى يوم الركبة ــ أى يوم إثبات الرؤية ــ أن يجتمع فقهاء المدينة ووجهائها بعد العصر بدار القاضى، ويقف على باب الدار نقيب المتعممين مرتديا افخم الملابس فإذا أتى أحد الفقهاء أو الأعيان تلقاه ذلك النقيب ومشى بين يديه قائلًا "باسم الله سيدنا فلان الدين" ويجلسه النقيب فى موضع يليق به، فإذا تكاملوا جميعًا وعلى رأسهم القاضى، وتبعهم مَن بالمدينة من الرجال والصبيان حتى إذا ما انتهوا إلى موضع مرتفع خارج المدينة - وهو مرتقب الهلال عندهم - وقد فرش الموضع بالبسط والفرش فينزل القاضى ومن معه يرتقبون الهلال ثم يعودون إلى المدينة بعد صلاة المغرب وبين أيديهم الشموع والمشاعل والفوانيس، فيكون ذلك دليلًا على ثبوت الرؤية فيوقد التجار الشموع بحوانيتهم وتكثر الأنوار فى الطرقات والمساجد.

استطلاع الهلال



ويحكى الدكتور خالد أبو الليل أستاذ الأدب الشعبي ووكيل كلية الآداب جامعة القاهرة لـ “فيتو” عن خصائص وعادات رمضان في مصر بدءا بليلة الرؤية في العهد الفاطمي؛ حيث قام القائد بدر الجمالى بتشييد مسجد على سفح جبل المقطم واتخذ من مئذنته مرصدًا لرؤية هلال رمضان في اليوم التاسع والعشرين من شعبان، وكان الخليفة يخرج في مهرجان كبير لرؤية الهلال وكانت النساء في مصر تسير في موكب الخليفة لرؤية الهلال مرددين الاشعار والتواشيح.

عيد النسوان يوم الرؤية



وأضاف الدكتور خالد أبو الليل: إن النساء شاركت مع الرجل جنبًا الى جنب في احتفالات الرؤية لدرجة أن أحد الرحالة الأتراك أطلق على يوم الرؤية "عيد النسوان"، وكان هذا الحضور ضروريًّا لدرجة أنه كان يشترط في عقد الزواج ألا يمانع الزوج من خروج الزوجة ومشاركتها في احتفالات الرؤية..

قاضى القضاة يخرج للاستطلاع



وفي العصر العثماني كان كان قاضي القضاة يخرج لرؤية الهلال ومعه القضاة الأربعة كشهود ومعهم الشموع والفوانيس، ويشترك معهم المحتسب وكبار تجار القاهرة ورؤساء الطوائف والصناعات والحرف، وكانوا يشاهدون الهلال من منارة مدرسة المنصور قلاوون المدرسة المنصورية "بين القصرين" لوقوعها أمام المحكمة الصالحية "مدرسة الصالح نجم الدين بالصاغة"، فإذا تحققوا من رؤيته أضيئت الأنوار على الدكاكين والمآذن والمساجد، ثم يخرج قاضي القضاة في موكب تحوطه جموع الشعب حاملة المشاعل والفوانيس والشموع حتى يصل إلى داره، ثم تتفرق الطوائف إلى أحيائها معلنة الصيام.



وفي زمن الحملة الفرنسية حين كانت أوضاع البلاد غير مستقرة بسبب المقاومة الشعبية ضد جيش الاحتلال الفرنسي، فلم تسمح بمظاهر احتفالية خوفًا من عربدة عسكر الفرنسيين فتمت رؤية الهلال من القاضي وأعلنت بالمنادى، إلا أن نابليون قائد الحملة استغل شهر رمضان للتقرب من المصريين فمنع غير المسلمين عن الإجهار بالأكل في نهار رمضان وأقام في الأسكندرية بطارية مدفع فوق جبل الناضور، حيث يتم إسقاط كرة المدفع ساعة غروب الشمس فتحدث دويًّا، فأصبح هذا الصوت إيذانًا بموعد الإفطار وأطلق عليها "كرة الزوال".

وثيقة فى المحكمة الشرعية



وفى عهد الأسرة العلوية كما نشر في كتاب " الحياة الاجتماعية في مصر في القرن 19 " يقول: إن الأهالي كانوا يخرجون إلى الخلاء لاستطلاع الهلال، بينما يسير موكب المحتسب والأعيان والفرق الموسيقية تعزف على الطبول تنتظر عودة أحد المرسلين لاستطلاع الهلال، وعندما يثبت تودع وثيقة في المحكمة الشرعية ببدء الصيام وتضاء المساجد بالقناديل.



ومع بداية القرن العشرين في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني انتقل إثبات رؤية الهلال إلى المحكمة الشرعية بباب الخلق، حيث كانت مواكب الرؤية تخرج إلى المحكمة الشرعية؛ موكب لأرباب الحرف على عربات مزدانة بالزهور والأوراق الملونة، وموكب الطرق الصوفية بالشارات والرايات والبيارق، وفرق رمزية من الجيش والشرطة بموسيقاها المميزة، حيث كانت تمر المواكب بقصر "البكري" بالخرنفش، حيث نقيب السادة الأشراف وأمراء الدولة والأعيان يستقبلون وفود المهنئين وتُوزع المرطبات ويتبادل الجميع التهاني،

محمد نجيب يحضر أول استطلاع بعد الثورة



وفى عهد الثورة أقيم الاحتفال بالمحكمة الشرعية بمنطقة الحلمية الجديدة برئاسة فضيلة الشيخ حسن مأمون مفتي الديار وحضرها اللواء محمد نجيب وشيخ الأزهر محمد الخضر حسين، فبعد أشهر قليلة من قيام ثورة يوليو 1952 وليلة أول رمضان بعد الثورة أقامت حكومة الثورة أول أحتفال لثبوت رؤية هلال رمضان في ظل عهد الثورة وقيام الجمهورية، ونشرت الصحف فى اليوم الثانى من رمضان تقول: إن المحكمة الشرعية دعت إلى احتفال كبير أقيم أمس بدارها في الحلمية الجديدة ابتهاجًا برؤية هلال شهر رمضان، وشهد الحفل عددًا كبيرًا من رجال الدين والدولة وفي مقدمتهم اللواء محمد نجيب رئيس الجمهورية، وفضيلة شيخ الأزهر محمد الخضر حسين، ومجموعة من أعضاء مجلس قيادة الثورة

الخروج لاستطلاع الهلال



ومع إنشاء دار الإفتاء المصرية أواخر القرن التاسع عشر أسندت إليها مهمة استطلاع هلال رمضان والاحتفال به، وتقوم الدار بهذه المهمة كل عام بعد غروب الشمس يوم 29 من شعبان من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية بالوادي الجديد، توشكا، مرسى مطروح، سوهاج، قنا، البحر الأحمر والسادس من أكتوبر، ومرصد حلوان وتعلن النتيجة في حفل يحضره شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف ومحافظ القاهرة والوزراء والسفراء والقضاة وجميعهم في ضيافة مفتى الديار المصرية.

قاعة المؤتمرات بدار الإفتاء

وكان الاحتفال بليلة الرؤيا لشهر رمضان يتم في سرادق بجوار دار القضاء العالى عندما كان مقر دار الإفتاء بها، ثم انتقل الى قاعة المؤتمرات بالدار بالدراسة وانتقلت حاليًّا الى قاعة المؤتمرات الكبرى للأزهر الشريف بمدينة نصر.

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