الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ أمام شتوتجارت بالدوري الألماني

يلتقي فريق بايرن ميونخ مع نظيره شتوتجارت، في المباراة التي ستقام على ملعب إم إتش بي أرينا ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري الألماني.

ونجح فريق بايرن ميونخ في تحقيق انتصار عريض في الجولة الماضية من عمر مسابقة الدوري الألماني على حساب فريق آينتراخت فرانكفورت، بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

بينما سقط فريق شتوتجارت في فخ التعادل أمام نظيره فريق هوفنهايم، بنتيجة هدف لكل فريق في الجولة الماضية من البوندسليجا.



موعد مباراة بايرن ميونخ ضد شتوتجارت في الدوري الألماني

وستقام مباراة بايرن ميونخ ضد شتوتجارت في مسابقة الدوري الألماني اليوم الجمعة، في اللقاء الذي سيجمعهما على ملعب إم إتش بي أرينا.

من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل بايرن ميونخ ضد شتوتجارت

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بوي، داير، كيم، جيريرو.

خط الوسط: جوريتزكا، بالينيا، أوليسي.

خط الهجوم: كومان، مولر، هاري كين.



تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد شتوتجارت

حراسة المرمى: نوبل.

خط الدفاع: فاجنومان، هندريكس، تشابوت، ميتلشتيت.

خط الوسط: كارازور، ستيلر، ميلوت.

خط الهجوم: لويلينج، فيهريش، أونديف

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