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رياضة

بايرن ميونخ يحتفل بمرور 125 عاما على تأسيس النادي

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

 احتفل بايرن ميونخ، اليوم الخميس، بذكرى تأسيسه، ففي نفس ذلك اليوم من عام 1900 قام مجموعة من الشباب بقيادة فرانز جون، أول رئيس للنادي، بتأسيس العملاق البافاري في مقهى جيزيلا في ميونخ.

 

125 عاما على تأسيس بايرن ميونخ 

 وبعد مجموعة من النجاحات المحلية على مستوى بافاريا، أصبح البايرن أخيرًا بطل ألمانيا في عام 1932، وظفر بلقب كأس ألمانيا للمرة الأولى عام 1957، ليصعد للبوندسليجا عام 1965 ويبدأ في كتابة تاريخ لم يحاكيه أي ناد ألماني آخر.

واحتفل الموقع الرسمي للدوري الألماني بتلك المناسبة التاريخية مستعرضًا أبرز إنجازات البايرن الذي يعد أكثر الأندية حصدًا للنقاط طوال تاريخ البوندسليجا بواقع 4125 نقطة (باحتساب الفوز بثلاث نقاط).

 

ويبقى بايرن الفريق الألماني الوحيد الذي نجح في الفوز بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في موسم واحد، وحقق ذلك مرتين عامي 2013 و2020.

وتوج البايرن بـ11 لقبًا متتاليا في البوندسليجا بين موسمي (2012- 2013) و(2022- 2023)، وهي أطول سلسلة انتصارات متتالية لبطل في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

ويعد توماس مولر أكثر اللاعبين تتويجًا بلقب البوندسليجا طوال تاريخ المسابقة بواقع 12 لقبًا، وجميعهم رفقة البايرن.

ويحمل بايرن الرقم القياسي في أقل عدد من الأهداف يستقبلها فريق في موسم من البوندسليجا، بواقع 17 هدفًا في موسم (2015- 2016).

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