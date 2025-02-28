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مسجد السيد البدوي بطنطا.. أيقونة المساجد الصوفية وروحانيات عامرة في رمضان (صور)

مسجد السيد البدوي
مسجد السيد البدوي بطنطا

يشهد مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، أحد أشهر المساجد الصوفية في مصر زخمًا روحانيًا مميزًا خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتوافد الآلاف من المصلين والزائرين من مختلف المحافظات، بحثًا عن السكينة والتقرب إلى الله وسط أجواء إيمانية عامرة بالذكر والدعاء.

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ويُعد مسجد السيد البدوى بطنطا الذي يرجع تاريخه إلى القرن الثالث عشر الميلادي، قبلةً للأهالي والمتصوفة نظرًا لارتباطه بالإمام أحمد البدوي، أحد أبرز أعلام التصوف في مصر وتزداد هذه الروحانيات تألقًا في ليالي رمضان، مع إقامة حلقات الذكر، وتلاوة القرآن، والدروس الدينية التي تحث على قيم التسامح والمحبة، والتي هي من جوهر الفكر الصوفي.

ويتزين مسجد السيد البدوى ذو القباب العريقة والمآذن الشامخة بالأنوار والزخارف الرمضانية حيث يجتمع المصلون لأداء صلوات التراويح والتهجد بينما تعلو الأجواء أصوات المدائح النبوية التي تضفي طابعًا روحانيًا خاصًا على المكان.

كما يشهد ساحة مسجد السيد البدوى أنشطة اجتماعية وخيرية من موائد الرحمن التي تُنصب لاستقبال الصائمين مرورًا بجلسات القرآن الكريم للأطفال مما يعكس الدور الديني والمجتمعي الذي يؤديه المسجد عبر العصور.

ويقول محمد محمود أحد رواد المسجد: "زيارة مسجد السيد البدوي في رمضان لها طعم خاص فهنا نشعر بقوة الروحانيات وعبق التاريخ حيث تجتمع المحبة والذكر في مكان واحد".

بهذا يظل مسجد السيد البدوي أكثر من مجرد دار عبادة بل هو رمز للتراث الصوفي وواحة روحانية تزدهر في شهر الرحمة والمغفرة حاضنًا قلوب المحبين لله ورسوله.

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