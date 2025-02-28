الهلال يتحدى الأهلي في الدوري السعودي.. التشكيل الأقرب للفريقين فى قمة دوري روشن.. وصراع رد الاعتبار شعار الموقعة المنتظرة

تترقب جماهير الدوري السعودي المباراة المنتظرة بين الهلال ضد الأهلي ضمن فعاليات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي لموسم 2024-2025.

وتأتي هذه المواجهة في مرحلة حساسة لكلا الفريقين، حيث يسعى الهلال لمواصلة سلسلة الانتصارات في دوري روشن بعدما استعاد توازنه في الجولة الماضية بفوزه على الخلود، عقب ثلاث تعثرات متتالية تمثّلت في تعادلين أمام ضمك والرياض، ثم خسارة قاسية أمام الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف.

أما الأهلي، الذي كان يسير بخطى ثابتة نحو الاقتراب من المربع الذهبي، فقد تعرض لكبوة بالخسارة أمام النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين قبل جولتين، لكنه استعاد توازنه بفوزين متتاليين على ضمك والقادسية، ويطمح لتحقيق انتصار جديد يُبقيه قريبًا من فرق المقدمة.

ويدخل الهلال المواجهة وهو في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، بفارق خمس نقاط عن المتصدر الاتحاد، ويسعى لاستغلال أي تعثر للعميد لتقليص الفجوة وإبقاء آماله في المنافسة على اللقب قائمة.

إحصائيات نجوم الدوري السعودي

من جانبه، يحتل أهلي جدة المركز الخامس برصيد 44 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط عن القادسية صاحب المركز الرابع، مما يجعله بحاجة ماسة إلى تحقيق الفوز للبقاء في دائرة المنافسة على المربع الذهبي.

وشهدت مواجهة الدور الأول بين الهلال والأهلي في الدوري السعودي إثارة كبيرة، حيث انتهت المباراة بفوز الهلال بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة السادسة، بفضل ثنائية الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي

موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي هو يوم الجمعة، 28 فبراير 2025، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة بين الفريقين عند تمام الساعة 09:00 بتوقيت القاهرة.

تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في جميع المسابقات

يملك الهلال والأهلي تاريخًا طويلًا من المواجهات الحافلة بالإثارة والندية في مختلف البطولات، حيث التقى الفريقان في 149 مباراة عبر جميع المسابقات. وفرض الهلال تفوقه التاريخي بتحقيق 66 انتصارًا، بينما تمكن الأهلي من الفوز في 40 مواجهة، في حين حسم التعادل 43 لقاءً بين الطرفين.

الهداف التاريخي لمباريات الهلال والأهلي

يعد سامي الجابر الهداف التاريخي لمواجهات الهلال ضد الأهلي، حيث يتصدر القائمة بـ 15 هدفًا، مما يعكس بصمته التهديفية الحاسمة في هذه المواجهات.

ويليه النجم السوري عمر السومة، الذي سجل 13 هدفًا بقميص الأهلي، مؤكّدًا قيمته كأحد أبرز المهاجمين في تاريخ النادي. كما يتقاسم المركز الثالث الثنائي حسام أبو داوود وروجيرو بيريرا، ولكل منهما 8 أهداف مع “الراقي”.

تشكيل الهلال الأقرب ضد الأهلي

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، علي البليهي، خاليدو كوليبالي، متعب الحربي.

خط الوسط الدفاعي: روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

خط الوسط الهجومي: كايو سيزار، مالكوم، سالم الدوسري.

خط الهجوم: ماركوس ليوناردو.

تشكيل الأهلي ضد الهلال

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي، محمد سليمان بكر، ماتيو دامس، روجير إيبانيز.

خط الوسط الدفاعي: زياد الجهني، فرانك كيسي.

خط الوسط الهجومي: فراس البريكان، جابري فيجا، ويندرسون جالينو.

خط الهجوم: إيفان توني.

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