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رياضة

في غياب طارق حامد، أهلي جدة يتقدم على ضمك بالشوط الأول بالدوري السعودي (فيديو)

اهلي جدة،فيتو
اهلي جدة،فيتو

الدوري السعودي،تقدم  أهلى جدة السعودي بهدف دون رد أمام  ضمك بالشوط الاول في المباراة التي تقام   ضمن مباريات الجولة الـ 21 لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم  أهلي جدة بهدف مبكر عن طريق ايفان توني بالدقيقة 4.

https://x.com/ssc_sports/status/1892944751755760119

 

 

والغي الحكم هدف لضمك عن طريق حبيب ديالو بداعي التسلل في الدقيقة 25.

https://x.com/saudia_fantasy/status/1892950153989857614?t=20r2om9X8A80EEnYbPRQtg&s=19

https://x.com/bt3/status/1892949727655739712?t=8JV5JhHGYT1xtKEIgDcAHw&s=19

 

تشكيل أهلي جدة أمام ضمك 

تشكيل ضمك امام أهلي جدة 


ويغيب عن اللقاء طارق حامد اللاعب الدولي المصري، للإصابة.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري 


ويحتل أهلي جدة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 38 نقطة، بينما يحتل ضمك المركز الـ 11 برصيد 24 نقطة.

يسعى أهلي جدة لتحقيق الفوز أمام ضمك، لمواصلة الانتصارات خلال الفترة الأخيرة، بعد الفوز الأخير على حساب الغرافة القطري في دوري أبطال أسيا للنخبة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

ويتطلع الأهلى لمصالحة جماهيره بعد الخسارة الصادمة الأخيرة التى تعرض لها أمام النصر فى الجولة الماضية بنتيجة 3-2.

وكانت مباراة الدور الأول بين الأهلي وضمك، قد انتهت بانتصار أهلى جدة بنتيجة 4 - 2، عن طريق الإسباني غابري فيجا، والإنجليزي إيفان توني الذي سجل هدفين، وروبرتو فيرمينو هدف وحيد، بينما جاءت ثنائية ضمك، عن طريق أيمن فلاتة، وفاروق شافعي.

وخاض الفريقين 18 مباراة فاز الأهلي خلال 11 مباراة، وفاز ضمك في 3 وتعادل الفريقين في 4 مباريات.

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