الدوري السعودي، يستضيف فريق الشباب، اليوم الجمعة، نظيره ضمك ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي.

لاعبو الشباب كانوا قد استعادوا توازنهم في الجولة الماضية بالفوز بهدفين مقابل هدف على مستضيفهم الرائد.

موعد مباراة الشباب وضمك بالدوري السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة الشباب وضمك في التاسعة مساءً اليوم الجمعة.

ويسعى لاعبو الشباب إلى مواصلة صحوتهم بتحقيق الفوز الثاني على التوالي بدوري روشن في محاولة للتقدم بجدول ترتيب المسابقة.

ويحتل فريق الشباب بعد مرور 22 جولة المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 36.

فيما يحتل فريق ضمك قبل المباراة المركز الـ 12 بجدول الترتيب برصيد 24.

وعلى الجانب الآخر سيصطدم بفريق ضمك الباحث عن الفوز الغائب عن لاعبيه منذ الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في 27 يناير الماضي؛ إذ تعادل بعد ذلك أمام الخليج بهدف لكل منهما وأمام الهلال بهدفين لكل منهما وسلبيًا أمام الأخدود قبل الخسارة بهدفين نظيفين أمام الأهلي وخسارة في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف على يد العروبة.

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