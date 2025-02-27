الخميس 27 فبراير 2025
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أخبار مصر

تعاون بين مصر للطيران وشركة PMI FLIGHT لتفعيل Access of Using NDC API-OUT

جانب من التوقيع،
جانب من التوقيع، فيتو

وقعت مصـــــر للطــــيران بتوقيع عقد مع شركة PMI FLIGHT وذلك لتفعيل Access of Using NDC API-OUT بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تطوير وتحسين طرق التوزيع لحجوزات الرحلات الجوية. 

 

وذلك استكمالًا لاسترتيجية التطوير المُستمرة التي تنتهجها مصر للطيران والتي تأتي على رأس أولوياتها تطوير قنوات البيع المتنوعة ومن ضمنها قنوات التوزيع الجديدة NDC (EGYPTAIR Retailing System- ERS)  

 


حضر مراسم توقيع العقد من جانب مصر للطيران عمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية والسيد محمد الفولي مدير مشروع قنوات التوزيع الجديدةNDC -  بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.
ومن جانب شركة PMI FLIGHT  محمد غُزيل الرئيس التنفيذي وطلال علاء الدين نائب الرئيس التنفيذي  و طارق بسيوني مدير منطقة مصر وشمال إفريقيا.


ومن جانبه، أكد رئيس قطاع الشئون التجارية أن توقيع هذا العقد يعد خطوة مُهمة نحو الاستفادة من EGYPTAIR NDC، كما نتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات والنتائج الإيجابية والتي ستعود بالفائدة علي الجانبين.


وفى نفس السياق رحب محمد غُزيل بالتعاون مع شركة مصر للطيران والتى تعد من أعرق الشركات في المنطقة، والذي أكد علي أهمية بذل المزيد من الجهد والعمل الجاد لإنجاح التعاقد وزيادة حجم المبيعات بشركة مصر للطيران.

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