تشغيل جهاز تحليل الفيروسات بمستشفى قنا العام

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا تركيب وتشغيل جهاز تحليل الفيروسات Vidas Kube بوحدة المعامل بمستشفي قنا العام.

وأوضح وكيل الوزارة أن الجهاز يُعد من أحدث الأجهزة المتطورة والتي تقوم بتنفيذ تحاليل الهرمونات وفيروس بي وفيروس سي ودلالات الأورام.

مرضى الداخلي والمرضى بقنا العام

وأشار إلى دعم الجهاز للخدمات المعملية بالأقسام الداخلية، الخارجية والإقتصادي داخل المستشفي وتدعم حصول المترددين من المرضي علي المستشفي للخدمات المعملية والتحاليل الطبية المقررة لهم سواءًا مرضي الداخلي والمرضي ما قبل العمليات الجراحية

وأوضحت الدكتورة سولاف حسن مديرة إدارة المعامل بالمديرية إلي تركيب الجهاز وتشغيله وتدريب الفريق الطبي بالمستشفي علي التشغيل الأمثل للجهاز بهدف الإستفادة القصوي من خدمات الجهاز.

وذلك إستكمالًا لجهود مديرية الشؤون الصحية بقنا في رفع مستوي الخدمات الطبية المقدمة داخل المنافذ التابعة للمديرية ودعمها بأحدث الأجهزة الطبية والتي تساهم في تحسين الخدمات الطبية.

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