متورط في خلية اغتيالات، اعتقال عضو سابق بمجلس الشعب السوري

ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا القبض على فاروق قاسم الحمادي، العضو السابق في مجلس الشعب السوري.

وأفاد تلفزيون سوريا، أن الحمادي متهم بارتكاب العديد من الجرائم بحق أبناء درعا.

خلية اغتيالات

ونقل التلفزيون عن موقع "تجمع أحرار حوران"، أن الحمادي متورط بقيادة خلية اغتيالات، هدفها قتل الشخصيات المعروفة بمواقفها الثورية ومواجهتها المشاريع الإيرانية والأجهزة الأمنية التابعة لنظام بشار الأسد في درعا.

وأشار الموقع إلى إسهام الحمادي أيضا في اعتقال العديد من المواطنين وابتزاز ذويهم، بالإضافة إلى تورطه في تجارة المخدرات.

وكانت السلطات السورية قد اكتشفت السبت الماضي بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، مقبرة جماعية في محافظة درعا جنوب سوريا.

مقبرة جماعية بريف درعا

ووفق الوكالة فقد اكتشفت إدارة الأمن العام في مدينة إزرع بريف درعا الأوسط مقبرة جماعية يرجح أنها تضم أكثر من خمسين رفاتا.

وأشارت الوكالة إلى أن الأمن العام عثر على المقبرة في موقع "اللواء 34" في المسميّة، حيث تم استخراج خمس جثث بشكل أولي.

وأوضحت "سانا" أن التقديرات ترجّح وجود أكثر من 50 جثة أخرى، مشيرة إلى أن الظروف الجوية السائدة تعيق الوصول إليها.

وشهد شهر يناير الماضي العثور على مقبرة جماعية بمحيط الفرقة التاسعة في مدينة الصنمين في الريف الشمالي من درعا.

وعثر الأهالي في 16 ديسمبر الماضي، على مقبرة جماعية في مزرعة الكويتي على أطراف مدينة إزرع، حيث كانت المنطقة تحت سيطرة ميليشيا تابعة لفرع الأمن العسكري، وتم استخراج 31 جثة، بينها نساء وطفل.

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