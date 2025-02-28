برشلونة يتفوق على ريال مدريد في الليجا بإحصائية مميزة

الدوري الإسباني، شارك دفاع نادي برشلونة، في 36 هدفًا هذا الموسم، مما يجعله ثاني أكثر خط دفاع في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، مساهمة هجومية، بعد إنتر ميلان 37 هدفًا.

ووفق وكالة الأنباء الأسبانية، ساهم الخط الخلفي لبرشلونة في تسجيل 12 هدفًا، كما قدم 24 تمريرة حاسمة، أي إنه شارك في 36 هدفًا من أصل 120 هدفًا للفريق.

وفي الليجا، يهيمن برشلونة على هذه الإحصائية بفارق كبير، يليه أتلتيك بيلباو (20 هدفًا)، وسيلتا فيجو (20 هدفًا)، وجيرونا (20 هدفًا) وريال مدريد (18 هدفًا).



ومن بين 12 هدفًا سجلها الخط الخلفي للبارسا، ساهم إنييجو مارتينيز وجوليس كوندي وإريك جارسيا، بواقع 3 أهداف لكل منهم.

وسجل كل من رونالد أراوخو وأليخاندرو بالدي، هدفا، وكان آخر المنضمين إلى القائمة، باو كوبارسي.

وارتفعت هذه الإحصائية بعد هدفي كوبارسي ومارتيتيز في التعادل 4-4 أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكن لكي تنتهي أي لعبة بهدف، يجب أن تكون هناك تمريرة حاسمة أولا، والدفاع الكتالوني خبير في ذلك، حيث بلغ مجموع تمريراته الحاسمة 24 تمريرة.

حيث أن كوندي وبالدي، هما أفضل ممررين حاسمين في الخط الخلفي، حيث يأتيان من الجناحين.

وفيما بينهما، لديهما 14 تمريرة حاسمة (8 للفرنسي و6 للإسباني). وفي الواقع، كلاهما أيضا يأتي ضمن أفضل 5 لاعبين من حيث التمريرات الحاسمة بالفريق.

أما الظهير الآخر، جيرارد مارتين، فيمتلك تمريرتين حاسمتين، في حين أن بقية التمريرات الحاسمة في خط الدفاع تأتي من لاعبي قلب الدفاع إنييجو مارتينيز (3)، كوبارسي (3)، أراوخو (1) وإريك جارسيا (1).

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