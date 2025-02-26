صحف إسبانية تتهم حكم مباراة برشلونة وأتليتكو بمساعدة البارسا في اللقاء (صور)

تعادل فريق برشلونة مع ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-4 في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشهدت المباراة جدلا واسعا، حيث كانت هناك اتهامات واضحة بمساعدة حكم اللقاء، اليخاندرو، لبرشلونة.

وعرضت عدد من الصحف الإسبانية أبرز لقطة كانت تلك التي أمسك فيها كوبارسي بلورينتي، ليتحرر اينيجو مارتينيز ويسجل الهدف الثالث للفريق الكتالوني حيث احتسبت هدفًا بالرغم من وجود خطأ بتدخل كوبارسي، كما أشارت الأقلام الإسبانية، بينما في لقاء آخر عندما اصطدم نتيكا بإينيجو وبعدها سجل رايو هدفًا، تم إلغائه بداعي تسلل نتيكا.

وتقدم أتليتكو بهدفين عن طريق جوليان ألفاريز وأنطوان جريزمان في الدقيقتين 1 و6، وتعادل برشلونة بتسجيله هدفين عن طريق بيدرو جونزاليس لوبيز في الدقيقة 19 وباو كوبارسي في الدقيقة 21، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 41 عن طريق إينيجو مارتينيز.

وفي الشوط الثاني جاء الهدف الرابع لبرشلونة عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقة 74.

وسجل الهدف الثالث لفريق أتليتكو مدريد اللاعب ماركوس يورنتي في الدقيقة 84، ثم أدرك سورلوث التعادل للاتلتي في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة.

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