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أحمد بلال لـ العميد: سنحاسبك على التتويج بأمم إفريقيا وليس التأهل ويجب ضم إمام عاشور

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، أفضل لاعب في الدوري المصري.


وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "علي معلول من اللاعبين التاريخيين في النادي الأهلي، ومن حقه التواجد، والمشاركة في حالة تعافيه من الإصابة وجاهزيته وهو من اللاعبين المؤثرين في الأهلي".


وتابع: "إمام عاشور يؤدي بشكل جيد ومتألق مع الأهلي، ويجب أن ينضم لمنتخب مصر، خاصة أنه أفضل لاعب في مصر".


وواصل: "وجود العديد من النجوم، يضع مسؤولية على حسام حسن، بسبب وجود لاعبين على مستوى عال، وصال وجال من أجل تولي القيادة الفنية للمنتخب، ويمتلك حاليًّا لاعبين وإمكانيات تؤهل للتتويج بأمم إفريقيا".


وأكمل:" بطولة إفريقيا القادمة الأهم لـ منتخب مصر، وهو مطالب بالتتويج بها، وسيحاسب عليها وليس على التأهل لبطولة إفريقيا أو كأس العالم".


وعن الإسماعيلي: "الإسماعيلي يعاني منذ فترة كبيرة، ويرجع ذلك بسبب عدم اكتشاف لاعبين من قطاع الناشئين، والاستثمار فيهم، وعدم وجود العين الخبيرة مثل ما كان يحدث في الماضي".

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أحمد بلال منتخب مصر أمم إفريقيا إمام عاشور الأهلي علي معلول

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