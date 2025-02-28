أحمد بلال: زيزو ما لهوش مكان في الأهلي ولو وافق يلعب احتياطي يروح

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من أفضل اللاعبين في مصر لكن لا يوجد له مكان في الأهلي، والفريق في الموسم القادم سيكون فيه بن شرقي وتريزيجيه والشحات وإمام عاشور، ولو وافق يلعب احتياطي يجي الأهلي".

وواصل بلال، بأن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لا يستحق الفوز على زد في الدوري المصري.



وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "من المفترض أن تقوم لجنة التخطيط في الزمالك، بتجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم القادم، خاصة أن الفريق بنسبة 70% خارج المنافسة على الدوري المصري".



وتابع: "الزمالك لم يتعرض لظلم تحكيمي والهدف الملغي أمام الزمالك تسلل صحيح، والفريق لم يهدر أي فرص أمام زد حتى يخرج بيسيرو ويقول أنا عملت مباراة جيدة وأستحق الفوز".



وواصل: "بيسيرو في مباراة زد، لم يكن في كامل تركيزه، وظهر ذلك في الكرات الثابته، ولا أعف سبب لعبه بنفس طريقة اللعب أمام الأهلي، وزد ليس الفريق الملعب حتى نلعب بطريقة دفاعية أمامه".



وشدد: "طريق لعب بيسيرو والتشكيل سبب التعادل في مباراة زد، رغم أنه أجاد في لقاء الأهلي".



وأكمل: "أين الإعلام الزملكاوي والسوشيال ميديا، من عدم تجديد مجلس الإدارة عقود زيزو وعبد الله السعيد وباقي اللاعبين؟".



وزاد: "في حالة عدم تفعيل الزمالك بند شراء بنتايج، وأطالب الأهلي بالتعاقد معه لأنه لاعب هايل".

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