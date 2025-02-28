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رياضة

بولونيا ينهي عقدة 23 عاما أمام ميلان بالدوري الإيطالي

بولونيا، فيتو
بولونيا، فيتو

حقق بولونيا فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه ميلان بنتيجة 2-1، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة بالدوري الإيطالي.


ورفع الفوز رصيد بولونيا إلى 44 نقطة ليقفز إلى المركز السادس، ويترك الروسونيري في المركز الثامن برصيد 41 نقطة.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات، أن بولونيا فاز على أرضه ضد ميلان بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ 10 مارس 2002، أي منذ 23 عامًا.


وفي ذلك التوقيت، كان بولونيا قد فاز بثنائية نظيفة سجلهما سالفاتوري فريسي وجوليو كروز.

فيما قالت شبكة سكواكا للإحصائيات، إن بولونيا هو أول فريق يتغلب على ميلان بالدوري بعد تلقيه الهدف الافتتاحي في المباراة منذ يناير 2022.

 

أهداف مباراة بولونيا ضد ميلان

وكان ميلان قد تقدم بالهدف الافتتاحي عبر رافائيل لياو بالدقيقة 43 بالشوط الأول، وفي الشوط الثاني قلب بولونيا النتيجة بتسجيل ثنائية عبر سانتياجو كاسترو (48) ودان ندوي (82).

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