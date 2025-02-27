بولونيا يقلب الطاولة أمام ميلان ويفوز 2-1 في الدوري الإيطالي

حقق بولونيا فوزًا مثيرًا على ميلان بنتيجة 1/2، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب ريناتو دال آرا، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم ميلان بالهدف الأول في مرمى بولونيا، عن طريق رفائيل لياو في الدقيقة 43، وعاد بولونيا في الشوط الثاني بعدما قلب تأخره للفوز عن طريق سانتياجو كاسترو بالدقيقة 48 ودان ندوي بالدقيقة 82.

وبهذه النتيجة قفز بولونيا للمركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة فيما توقف رصيد ميلان عند 41 نقطة بالمركز الثامن.

تشكيل ميلان أمام بولونيا

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: أليكس خيميني، مالك ثياو، ستراهينيا بافلوفيتش، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: يونس موسى، يوسف فوفانا، جواو فيليكس، تيجاني ريجنديرز.

خط الهجوم: رفائيل لياو، سانتياجو خيمينيز.

تشكيل بولونيا ضد ميلان

حراسة المرمى: لوكاس سكوروبسكي.

خط الدفاع: لورينزو دي سيلفيستري، سام بوكيما، نيكولو كاسالي، خوان ميراندا.

خط الوسط: ريمو فريلير، لويس فيرجسون، بنيامين دومينجيز، جيوفاني فابيان.

خط الهجوم: دان ندوي، سانتياجو كاسترو.

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