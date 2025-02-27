فتح: نتنياهو حاول تدمير هدنة غزة بكل الطرق وصمود الفلسطينيين أفشل مخططاته

الأسرى الفلسطينيين، قال زيد تيم، أمين سر حركة فتح في هولندا، إنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول تدمير هدنة غزة بكل الطرق، لكن صمود الشعب الفلسطيني أفشل مخططاته.

الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

وأضاف تيم في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذا اليوم عظيم ومتميز اختلطت فيه الدموع بالحسرة، دموع الفرح، إذ جرى الإفراج عن أسرى فلسطينيين حاصلين على أحكام بالسجن المؤبد وغيرها من السنوات الطويلة، فقد تخلف نتنياهو عن تسليم 602 أسير فلسطيني ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

مخططات نتنياهو

وتابع أمين سر حركة فتح في هولندا: «نتنياهو حاول استغلال أي شيء لنقض التبادل بعد أن استلم 4 من الأسرى الإسرائيليين، واليوم، يُنقل الوضع الفلسطيني عبر وسائل الإعلام بكل فرح وسرور، وأقول باختصار شديد، إن الوحدة الوطنية تتجسد في رام الله وغزة وكل بقاع الأراضي الفلسطينية رغم منع وتهديد الاحتلال ورميه منشورات تقول إنه يجب ألا تقوموا بأي احتفالية».



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.