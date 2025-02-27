الخميس 27 فبراير 2025
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خارج الحدود

فتح: نتنياهو حاول تدمير هدنة غزة بكل الطرق وصمود الفلسطينيين أفشل مخططاته

الأسرى الفلسطينيين،
الأسرى الفلسطينيين، فيتو

الأسرى الفلسطينيين، قال زيد تيم، أمين سر حركة فتح في هولندا، إنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول تدمير هدنة غزة بكل الطرق، لكن صمود الشعب الفلسطيني أفشل مخططاته.

 

الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين 

وأضاف تيم في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذا اليوم عظيم ومتميز اختلطت فيه الدموع بالحسرة، دموع الفرح، إذ جرى الإفراج عن أسرى فلسطينيين حاصلين على أحكام بالسجن المؤبد وغيرها من السنوات الطويلة، فقد تخلف نتنياهو عن تسليم 602 أسير فلسطيني ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

 

مخططات نتنياهو 

وتابع أمين سر حركة فتح في هولندا: «نتنياهو حاول استغلال أي شيء لنقض التبادل بعد أن استلم 4 من الأسرى الإسرائيليين، واليوم، يُنقل الوضع الفلسطيني عبر وسائل الإعلام بكل فرح وسرور، وأقول باختصار شديد، إن الوحدة الوطنية تتجسد في رام الله وغزة وكل بقاع الأراضي الفلسطينية رغم منع وتهديد الاحتلال ورميه منشورات تقول إنه يجب ألا تقوموا بأي احتفالية».
 

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