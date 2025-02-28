صدقي صخر ينشر صورا من كواليس مشاركته في مسلسل الشرنقة (صور)

نشر الفنان صدقي صخر صورًا من كواليس تصويره من مسلسل الشرنقة على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وعلق "سليمان النحاس يفتتح الشرنقة مبسوط إني كنت جزء من العمل ده مع الناس اللي بحبها وبحترمها. أتمنى أكون ضيف خفيف"، حيث ظهر صدقي كضيف شرف في الحلقة الأولى بدور سليمان النحاس.

وانطلق اليوم الخميس مسلسل الشرنقة بطولة الفنان أحمد داود على منصة واتش إت الإلكترونية، قبل بدء الموسم الرمضاني 2025 بيومين.

أبطال مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملائه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجأ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق إلى قضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

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