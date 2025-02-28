بشير التابعي: الأسوأ قادم في الزمالك والأهلي تعاقد مع نصف لاعبي كوكب الأرض قبل القمة

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعاقد مع صفقات عدَّة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.



وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "كان من الأفضل تعاقد الزمالك مع 3 لاعبين سوبر، أفضل من ضم 10 لاعبين".

تغيير بيسيرو خاطئ

وتابع: "الأسوأ قادم في الزمالك، وتغيير بيسيرو خاطئ، وكيف يغير فريق 3 مدربين في موسم واحد؟ وكان من الأفضل التعاقد معه في نهاية الموسم".



وواصل: "زيزو لاعب كبير ولكنه تأثر بسبب ملف التجديد، خاصة أنه لا يعرف مصيره، ومجلس الزمالك طلعه مسرح ويتعرض لهجوم والسباب من الجماهير".



وأكمل: "هناك بعض أعضاء مجلس الإدارة مستفيدون من وجودهم في الزمالك في الوقت الحالي".



وشدد: "أنا مع استمرار محمود بنتايج، ومليون دولار قليل عليه، وسان إيتيان لن يوافق على تخفيض المقابل المادي، حسام أشرف منذ عودته للزمالك لا يشارك ومن الأفضل رحيله في حالة تلقي عرض مناسب".



وأردف: "الأهلي تعاقد مع نصف اللاعبين الموجودين على كوكب الأرض قبل مواجهة الزمالك".

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