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أخبار مصر

الحكومة عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: سيكون أفضل من نقل المومياوات

حفل افتتاح المتحف
حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، فيتو
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المتحف المصري الكبير، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه جار الانتهاء من اللمسات الأخيرة الخاص بافتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر له يوم 3 يوليو المقبل.

 

احتفالات المتحف المصري الكبير 

وقال متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن الاحتفالات ستكون ممتدة على مدار أكثر من يوم، مرددا: "سيكون الاحتفال مماثل أو أفضل من حفل نقل المومياوات".

وتابع: "افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حفل يليق باسم مصر إن شاء الله".

 

البعثات الأثرية العالمية 

وأكد المستشار محمد الحمصاني، متحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر لديها العديد من الشراكات مع البعثات الأثرية العالمية، مبينا أن المتحف وما به من تكنولوجيا مقدمة ستكون محل إعجاب وتقدير من الجميع لأنها تضاهي أكبر متاحف العالم.

وأوضح أن هناك جهودًا لزيادة المعروض من السلع في الأسواق، إذ تم افتتاح معارض أهلا رمضان، علاوة على افتتاح سوق اليوم الواحد بعدد من المحافظات، مطمئنا الجميع بوجود مخزون إستراتيجي بكافة السلع.

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