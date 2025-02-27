بشير التابعي: الزمالك تخصص نكد على الجماهير والأهلي سيتوج بالدوري

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، دائمًا ما ينكد على الجماهير.



وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "بيسيرو ليس ساحر ليغير أداء الفريق في 5 أيام أمام الأهلي، ولكنه تعامل بشكل نفسي معهم وجعلهم يصدقوا نفسهم ويحققوا التعادل".



وتابع: "الجميع كان يتوقع خسارة الزمالك أمام الأهلي، ولكن الفريق ظهر بشكل جيد، وأكيد بيسيرو، حسس كل لاعب بقيمته والمباراة كانت مباراة لعيبين وليس مدير فني".



وواصل: "مباراة زد تختلف عن الأهلي، واللاعبين أمام الزمالك كان عندهم دوافع للظهور لتسويق أنفسهم عكس لاعبي الأهلي، وهم ينتظروا اللقاء طوال السنة".



وأردف: "الزمالك تخصص نكد على الجماهير، وتعادل الفريق أمام الأهلي كان بسبب تراجع مستوى الأهلي، والجمهور ليس سعيد بالتعادل ولكنه سعيد بسبب ظهور الفريق بشكل جيد".



وواصل: "الأهلي يمتلك إسكواد قويًّا، ولكن في الملعب الفريق يؤدي مثل أي فريق عادي، وهناك شيء غير مظبوط بين اللاعبين في الملعب يؤثر في الأداء الجماعي".



وأردف: "معروف أن الأهلي في النهاية سيفوز بالدوري المصري، بطرق شرعية أو بغير، والفريق ينافس نفسه حاليًّا، والزمالك خارج المنافسة.

الزمالك يتعادل مع زد

وسقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مع زد بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على إستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف زد اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة 25، وتعادل ناصر منسي للزمالك في الدقيقة 45+5.

وتعرض محمد شحاتة لاعب الزمالك للطرد في الدقيقة 90+4 بعد حصوله على إنذارين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.