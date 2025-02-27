ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع زد

ترتيب الدوري المصري، فقد الزمالك نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز بعد تعادله مع زد 1-1 في الجولة الـ 16.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز (لديه مباراة أقل).

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك وزد

1- الأهلي 36 نقطة

2- بيراميدز 36 نقطة

3- الزمالك 29 نقطة

4- المصري البورسعيدي 27 نقطة

5- البنك الأهلي 26 نقطة

6- حرس الحدود 22 نقطة

7- فاركو 22 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

9- طلائع الجيش 21 نقطة

10- زد اف سي 20 نقطة

11- بتروجيت 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة

13- سموحة 17 نقطة

14- الجونة 16 نقطة

15- غزل المحلة 14 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط



جدول ترتيب فرق الدوري المصري

مواعيد مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري

الأربعاء 26 فبراير

حرس الحدود 0-1 الأهلي

مودرن سبورت 2-3 الجونة

الإسماعيلي 0-2 فاركو

الخميس 27 فبراير

سموحة 0-3 المصري

طلائع الجيش 2-2 البنك الأهلي

الزمالك 1-1 زد

الجمعة 28 فبراير

غزل المحلة ضد إنبي - 4 مساءً - ستاد المحلة

الاتحاد السكندري ضد بيراميدز - 7 مساءً - ستاد الإسكندرية

سيراميكا كليوباترا ضد بتروجت - 7 مساءً - ستاد هيئة قناة السويس

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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