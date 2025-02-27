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رياضة

الدوماني: الزمالك يتعرض لظلم تحكيمي في الدوري

الزمالك وزد، فيتو
الزمالك وزد، فيتو

أكد عبد اللطيف الدوماني، نجم نادي الزمالك السابق، أن أخطاء التحكيم أثرت في نتيجة مباراة الفريق الأبيض أمام زد، مشددًُا على أن هناك ظلمًا تحكيميًّا للقلعة البيضاء.

وقال الدوماني في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المُذاع على قناة نادي الزمالك: "اليوم كانت فرصة لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط وتضييق الخناق في المنافسة على بطولة الدوري الممتاز، وكان يجب تغير طريقة اللعب أمام نادي زد".

وأضاف: "كان يجب أن يكون هناك مجازفة هجومية في طريقة اللعب لتحقيق الفوز بأي طريقة، وفي المجمل الفريق قدم أداء جيد وأهدر العديد من الفرص".

وأوضح: "حكم المباراة أضاع مجهود الفريق والجهاز الفني بعدما حرمه من ركلة جزاء صحيحة على الإطلاق إلى جانب أخطائه في العديد من القرارات التحكيمية والحكم محمد الصباحي تحفز ضد لاعبي الزمالك".

 

الزمالك يتعادل مع زد

وسقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مع زد بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على إستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف زد اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة 25، وتعادل ناصر منسي للزمالك في الدقيقة 45+5.

وتعرض محمد شحاتة لاعب الزمالك للطرد في الدقيقة 90+4 بعد حصوله على إنذارين.

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