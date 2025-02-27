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رياضة

أبرزها مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز، الكشف عن حكام مباريات غدا بالدوري

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، حكام مباريات غدًا الجمعة في ختام الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري.

ويدير محمد الحنفي مباراة الاتحاد وبيراميدز، وحسين سلطان مباراة غزل المحلة وإنبي، ومحمود بسيوني مباراة سيراميكا وبتروجيت.

حكام مباراة مباراة الاتحاد السكندري ضد بيراميدز 

حكام مباراة غزل المحلة ضد إنبي 

 

حكام مباراة سيراميكا ضد بتروجيت 

 

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز (لديه مباراة أقل).

 

ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 36 نقطة 
2- بيراميدز 36 نقطة 
3- الزمالك 29 نقطة 
4- المصري البورسعيدي 27 نقطة 
5- البنك الأهلي 26 نقطة 
6- حرس الحدود 22 نقطة 
7- فاركو 22 نقطة 
8- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة 
9- طلائع الجيش 21 نقطة 
10- زد اف سي 20 نقطة 
11- بتروجيت 19 نقطة 
12- الاتحاد السكندري 18 نقطة 
13- سموحة 17 نقطة 
14- الجونة 16 نقطة 
15- غزل المحلة 14 نقطة 
16- الإسماعيلي 13 نقطة 
17- إنبي 12 نقطة 
18- مودرن سبورت 9 نقاط
 

جدول ترتيب فرق الدوري المصري 

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري 

الأربعاء 26 فبراير 

حرس الحدود 0-1 الأهلي 

مودرن سبورت 2-3 الجونة 

الإسماعيلي 0-2 فاركو

الخميس 27 فبراير 

سموحة  0-3 المصري 

طلائع الجيش 2-2 البنك الأهلي

الزمالك 1-1 زد

 

الجمعة 28 فبراير 

غزل المحلة ضد إنبي - 4 مساءً - إستاد المحلة 

الاتحاد السكندري ضد بيراميدز - 7 مساءً - إستاد الإسكندرية 

سيراميكا كليوباترا ضد بتروجيت - 7 مساءً - إستاد هيئة قناة السويس 

 

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجيت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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